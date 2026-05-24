La picante apuesta sexual de Marta Fort en Alemania: "El que no cog... pierde"

Las declaraciones de Marta Fort , quien abrió las puertas de su intimidad más profunda, convulsionaron al mundo de la farándula. La heredera del imperio chocolatero regresó de un viaje laboral europeo y relató los detalles picantes de sus andanzas nocturnas. La mediática asistió a una convención de la industria del dulce, pero aprovechó los momentos libres de su agenda laboral .

Durante su participación estelar en el programa Blender at Night, la influencer sorprendió a los conductores al brindar pormenores de sus encuentros afectivos en territorio alemán. Ante la consulta de si frecuentó discotecas locales, la entrevistada dejó a todos atónitos con una respuesta que desarmó los prejuicios del estudio. La hija del recordado Ricardo Fort demostró que se desenvuelve con soltura en la seducción internacional y aclaró: “No hace falta salir para divertirse” .

El humorista José María Listorti interpeló directamente a la invitada queriendo saber si contrató servicios de encuentros a domicilio durante su estadía. Entre risas, la joven admitió que recurrió a la tecnología para buscar compañía debido al perfil corporativo de los empresarios de la convención. La heredera explicó que los asistentes promediaban los 60 años, reduciendo drásticamente sus posibilidades de entablar un vínculo de manera tradicional.

La situación se tornó divertida cuando la influencer relató la trastienda del encuentro, surgido por un juego de competencia con su entorno cercano. Viajó acompañada por colaboradores de confianza con quienes entabló un desafío dentro del hotel. La joven demostró que su personalidad competitiva se mantiene intacta en cualquier ámbito de la vida y relató: “Yo fui con un grupo muy morboso, fui con mi abogado César Carozza y otro personaje que es como César. Y un día hicimos una especie de apuesta: el que no cog... pierde. Y yo no perdí”.

Para cumplir el objetivo y ganar, Martita debió incursionar por primera vez en plataformas virtuales de vinculación, herramienta que jamás usó en el país. El candidato fue un joven de 27 años con quien coordinó una cita privada mediante mensajes en inglés. La mediática describió el proceso como algo novedoso, destacando las curiosas frases que utilizó para llamar la atención en la red y confesó: “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”.

Las frases de Marta Fort para conquistar a los hombres europeos

La creadora de contenido apeló al humor y al peso histórico de su apellido para presentarse formalmente ante el candidato internacional, utilizando ingeniosas analogías culturales de amplio reconocimiento mundial. El objetivo era resumir la excentricidad de su vida en Argentina y la fortuna de su círculo familiar ante un desconocido. Las respuestas de Fort no tardaron en llegar por el impacto de su perfil y detalló: “Hablé en inglés con todos y dije una pelotudez que me encanta para presentarme: ‘I’m like an Argentinian Willy Wonka’”.

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La estrategia de seducción virtual de la influencer incluyó comparaciones directas con las máximas estrellas de la televisión estadounidense: la joven suele trazar paralelismos entre el nivel de exposición de sus familiares y el fenómeno mediático del popular clan norteamericano. Lass llamativas cartas de presentación resultaron efectivas para concretar el encuentro romántico en el cuarto y sumó: “Otra cosa que digo para presentarme es que mi familia es como los Kardashian de Argentina”.

El tramo final de la entrevista alcanzó su punto álgido cuando Listorti indagó sobre la situación financiera del caballero que asistió a la cita. El conductor bromeó sobre la posibilidad de que el joven cobrara una tarifa en moneda extranjera. La respuesta de la heredera fue contundente, desatando carcajadas en el equipo técnico y los espectadores que seguían el vivo y sentenció: “¿Mirá si voy a pagar por sexo? Tengo 22 años y algo linda me siento”.