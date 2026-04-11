Marta Fort le pegó a Virginia Gallardo por los rumores de romance con Roberto García Moritán

La modelo no se tomó a bien las versiones sobre el nuevo vínculo de la expareja de su papá: "Está bien que encuentre a alguien más de su rubro".

El mundo del espectáculo sumó un nuevo cruce mediático con protagonistas de alto perfil. Marta Fort se refirió sin filtros a los rumores de romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán , y dejó en claro su postura sobre el supuesto vínculo. La hija del chocolatero no esquivó las preguntas y lanzó frases que rápidamente generaron repercusión.

En diálogo con Puro Show, la joven se mostró sorprendida al enterarse de la versión. “No estaba al tanto. Mirá vos. Está bien que encuentre a alguien más de su rubro . Obvio que le sirve, no se puso con un cantante”, disparó con ironía, marcando distancia y dejando entrever una mirada crítica sobre la situación.

Ante la consulta del periodista sobre si creía que la diputada elegía sus parejas por conveniencia, la heredera evitó afirmarlo de manera directa, pero deslizó una frase contundente: “No sé... al menos tiene buena suerte en eso, porque le pega bastante bien ”. Entre risas, reforzó la idea con una sentencia que no pasó desapercibida: “La veo como alguien que sabe con quién juntarse” .

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Más allá de la polémica, la modelo también habló de su vínculo personal con la exvedette, dejando en claro que la relación quedó en el pasado. “La quise un montón en su momento a ella, pero ahora no tenemos relación. No la odio tampoco igual. No es que tengo un problema, ni nada”, explicó, bajando el tono del conflicto. Incluso, sorprendió al agregar: “Ella me dice de tomar un café y me lo tomo”. Así, sugirió que no hay ningún tipo de rentimiento, aunque sí distancia.

La nueva faceta de Marta Fort en el mundo del streaming

En paralelo a este cruce mediático, la hermana de Felipe -actual dueño del emporio de dulces- atraviesa un presente laboral en crecimiento. La joven anunció recientemente su desembarco en el mundo del streaming, un objetivo que venía persiguiendo desde hace tiempo. “Estoy muy contenta de anunciarles que a partir de este jueves me van a poder ver a través de Blender con José María Listorti”, escribió en sus redes sociales, celebrando esta nueva etapa profesional.

El proyecto la encontrará compartiendo espacio con el comediante que se volvió famoso de la mano de Marcelo Tinelli, una figura consolidada en el medio, lo que representa una oportunidad clave para consolidarse en la industria. Además, continuará con sus trabajos como modelo y colaboraciones con marcas, manteniendo el perfil mediático que legó de su padre.