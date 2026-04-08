Allegra Cubero salió a bancar a Nicole Neumann en medio del conflicto con su padre

La hija de Fabián Cubero y Neumann salió al cruce de las críticas que recibió su madre por el tiempo que la acompañó durante su internación. Qué contó Allegra.

Allegra Cubero estalló debido a las críticas que sobrevolaron en su entorno por un período de internación que tuvo que atravesar en los últimos días por una reacción alérgica, donde se puso en tela de juicio el tiempo de sus padres Fabián Cubero y Nicole Neumann junto a ella.

A través de un extenso escrito en las historias de Instagram de su cuenta personal, la niña de 15 años hizo su descargo para aclarar la situación y cortar de raíz las críticas que se hicieron: "Quiero pasar a aclarar que yo estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”.

"Mi mamá está con mi hermanito de un año con el que tiene que quedarse y dormir. Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre. Los dos por igual”, dijo sobre la imposibilidad de que la modelo se quede a dormir en la clínica durante el período de internación.

DESCARGO Allegra Cubero

Sobre las críticas, escribió sin escrúpulos: "Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces sobre que mi mamá solo se quedó cinco minutos y demás. Eso es mentira, mi mamá me acompañó un montón. Y sobre el video que hizo mi mamá, simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuve el finde, no dijo nada malo ni nada, pero como siempre, buscan lo malo a todo”.

“No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa. MAMÁ COMO PAPÁ, SIEMPRE AL LADO MÍO. Yo me quedo tranquila que aclaré cómo fueron las cosas, el que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias”, cerró su escrito mostrando su cansancio por los escándalos que surgieron de la situación médica.

DESCARGO 2 Allegra Cubero

Fabián Cubero se calentó con una actitud de Nicole Neumann

Nicole Neumann sufrió un momento preocupante el pasado fin de semana debido a que una de sus hijas tuvo que internarse en una clínica debido a una complicación con una medicación. Lejos de ser un descanso para la modelo, la situación de Allegra Cubero generó una fuerte preocupación y marcó un nuevo episodio de enojo con Fabián Cubero.

A través de un video que filmó en el interior de su auto, Nicole le contó a sus seguidores: "Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado. Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso”.

Luego contó en específico qué fue lo que sucedió: “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando. Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”.

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Qué dijo el periodista Nico Peralta sobre la internación

El periodista Nicolás Peralta sumó detalles sobre el acompañamiento de la modelo a su hija durante el programa Sálvese Quien Pueda (SQP): “Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad”.

“Empezaron a llamar los familiares, él intentaba mantenerlo en privado para no alertar a una abuela que está a 400 kilómetros. La idea era no contarlo para no exponer a la nena. Les resulta como extraño”, soltó en su explicación.

“Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra”, agregó y cerró: “No se entiende por qué cuatro días después cuenta eso en redes sociales cuando la idea era no contarlo”