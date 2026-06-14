Sorpresa total: Mauro Icardi, la China Suárez y Nicolás Cabré fueron vistos juntos

Los tres acompañaron a Rufina en el marco de una de sus tantas actividades deportivas, aunque en lugares separados.

Una mañana de hockey fue el escenario de un encuentro familiar que reunió a varias figuras conocidas del espectáculo argentino. La China Suárez y Mauro Icardi asistieron para acompañar a Rufina Cabré en una de sus actividades deportivas, junto a las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara. A pocos metros, aunque ubicados en otro sector de las tribunas, también estuvieron Nicolás Cabré y su esposa, Rocío Pardo .

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por la periodista Paula Varela a través de sus redes sociales y mostraron una postal de convivencia tranquila entre los distintos integrantes de esta familia ensamblada . Más allá de las historias previas y de los vínculos cruzados, todos coincidieron en un mismo objetivo: acompañar a la pequeña durante su partido de hockey en una fría jornada deportiva.

En las fotografías compartidas se observa a la ex Casi Ángeles sentada en las gradas junto al delantero del Galatasaray y las dos hijas del futbolista. La actriz lucía ropa de abrigo y anteojos oscuros para protegerse de las bajas temperaturas, mientras seguía atentamente el desarrollo del encuentro. En una de las imágenes aparece abrazando a una de las niñas mientras observan juntas el partido.

Esto se llama, tratar de tener paz, darle a tus hijos y los hijos de tu pareja PAZ y ARMONIA Una tarde en FAMILIA, para UNIR y CONOCERSE NO LE HACEN DAÑO A NADIE. Es lo mas sano para los hijos Yo, como madre lo aplaudo CABRE, SU ESPOSA, SUS HIJA, LOS ICARDI, LA CHINA, muy bien pic.twitter.com/54qTkoVM6c

Por su parte, Cabré y Pardo también dijeron presente para alentar a la menor, aunque desde un sector diferente de la tribuna. Las imágenes los muestran caminando por las tribunas mojadas y observando el desarrollo del encuentro desde otro espacio. Aunque no hubo fotos de todos juntos, la presencia simultánea de cada uno fue interpretada como una muestra de convivencia y madurez en beneficio de la hija que tienen en común.

La periodista acompañó las publicaciones con distintos mensajes que destacaban el clima familiar de la jornada. “Abrazo familiar!”, escribió en una de las historias, mientras que en otra agregó: “Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido!”. También destacó la llegada de Cabré y Rocío Pardo con la frase: “También llegó Cabré y Rocío a alentar”, remarcando que todos participaron de la actividad.

La escena llamó la atención porque se produjo en un contexto en el que tanto la China como Icardi ocupan habitualmente el centro de la atención mediática. Sin embargo, en esta ocasión las imágenes reflejaron una situación mucho más cotidiana, enfocada exclusivamente en el acompañamiento a Rufina y en la actividad deportiva que la joven desarrolla desde hace tiempo.

El reencuentro de Cabré con su hija tras su estadía en Turquía

El encuentro también tuvo lugar pocas semanas después de distintos reencuentros familiares. En mayo, el intérprete había vuelto a compartir tiempo con Rufina tras una prolongada estadía de la adolescente en Turquía junto a su mamá y el ex artillero de la Selección Argentina.

A su vez, la presencia de las hijas de Wanda junto al crack ex Inter también se produjo luego de recientes acercamientos entre el futbolista y las niñas. Según trascendió, el delantero había logrado reencontrarse con ellas tras regresar de unas vacaciones en Asia y luego de una serie de gestiones legales y familiares.