Mauro Icardi se reencontró con Wanda Nara y un detalle de la China Suárez llamó la atención

Después de meses de conflictos judiciales, cruces mediáticos y negociaciones entre abogados, Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a verse cara a cara en un encuentro que tuvo como eje principal el bienestar de sus hijas. La reunión se produjo en la casa que la empresaria posee en el barrio El Yacht de Nordelta y quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales , donde generó una enorme repercusión entre los seguidores de la expareja.

Según trascendió, el encuentro se realizó en el marco del acuerdo alcanzado para que Francesca e Isabella pasen varias semanas junto a su padre. La periodista Naiara Vecchio informó que la reunión contó con la participación de un intermediario para facilitar el diálogo entre las partes y garantizar que la transición se desarrollara de manera ordenada. Las imágenes muestran la llegada del futbolista al exclusivo barrio privado y reflejan un clima mucho más tranquilo que el que había caracterizado los últimos meses.

Habemus paz ( y con mascotas incluidas ). Mauro Icardi se reencontró con sus hijas tras una instancia en la que Wanda Nara y Martín Migueles actuaron como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, el futbolista aceptó llevarse a las cinco mascotas de Francesca e… pic.twitter.com/LZWxp7B6CQ

Sin embargo, más allá del reencuentro entre la blonda y el delantero del Galatasaray, hubo un detalle que captó la atención de los usuarios en las redes sociales: la ausencia de la China Suárez. La actriz no estuvo presente durante la entrega de las menores ni fue vista en las inmediaciones del lugar, a pesar de que las niñas compartirán parte de las próximas semanas con ella y el delantero. Esa situación alimentó todo tipo de especulaciones y comentarios sobre la dinámica actual entre los protagonistas de esta historia.

Para muchos observadores, la decisión de mantener a la actriz al margen del encuentro respondió a la intención de evitar tensiones innecesarias en un momento particularmente delicado. La prioridad parecía estar puesta en que el reencuentro entre padre e hijas se desarrollara sin conflictos y en preservar un clima de mayor armonía entre los adultos involucrados. En ese contexto, la no presencia de la ex Casi Ángeles fue interpretada como un gesto destinado a facilitar el proceso.

Icardi también se llevó a las mascotas

Otro aspecto que llamó la atención fue la información sobre las mascotas de las niñas. De acuerdo con lo revelado por Vecchio, el artillero aceptó llevar consigo a los cinco animales de compañía de las pequeñas durante el tiempo que permanezcan juntos. El dato fue leído por muchos como una señal de flexibilidad y entendimiento entre los ex, algo que meses atrás parecía muy difícil de imaginar debido al nivel de enfrentamiento que mantenían.

Con este nuevo capítulo, todo indica que la relación entre Wanda e Icardi atraviesa una etapa de mayor calma. Si bien las diferencias no desaparecieron por completo, el foco parece haberse trasladado al bienestar de sus hijas y al cumplimiento de los acuerdos establecidos por la Justicia.