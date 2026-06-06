La millonaria cifra que deberá pagar Mauro Icardi para ver a sus hijas

En medio del conflicto con Wanda Nara, se confirmó que la blonda no se la hizo para nada fácil al delantero del Galatasaray.

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo tras conocerse la resolución que regula el vínculo del futbolista con sus hijas durante su estadía en la Argentina. El acuerdo fue difundido por la periodista Angie Balbiani, quien reveló detalles del documento firmado por la Justicia. Allí se establecen las condiciones bajo las cuales Francesca e Isabella podrán permanecer junto a su padre durante varias semanas.

Según la resolución, las niñas estarán con el delantero del Galatasaray desde el 6 de junio a las 14 hasta el 29 de junio a las 17 . El período había sido motivo de diferencias entre las partes en las últimas audiencias, pero finalmente quedó definido por el tribunal. De esta manera, el delantero podrá compartir casi un mes con sus hijas mientras permanece en el país.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la imposición de una caución real de 8 millones de pesos . La Justicia ordenó que ese monto sea depositado en una cuenta judicial como garantía del cumplimiento de todas las condiciones fijadas. En caso de incumplimiento, el dinero podría ser ejecutado por decisión del tribunal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/angiebalbiani/status/2062911595437490622&partner=&hide_thread=false Mauro Icardi tiene que pagar 8 millones de pesos como seguro de caución para ver a sus hijas. pic.twitter.com/aPdcMmso8j — Angie Balbiani (@angiebalbiani) June 5, 2026

El fallo también establece obligaciones específicas respecto al cuidado de las menores. Por ello, el ex Inter deberá garantizar la continuidad de sus actividades habituales, incluyendo terapias, controles médicos, consultas odontológicas y otros compromisos previamente programados. Además, tendrá que respetar el cronograma establecido para evitar cualquier alteración en la rutina de las niñas.

Cuáles son las condiciones que pidió Wanda Nara para la revinculación

Otro aspecto importante de la resolución está vinculado a la comunicación con la conductora de Masterchef Celebrity. El documento señala que Francesca e Isabella podrán mantener contacto diario con su madre y que el futbolista no podrá interferir en ese vínculo. También se autorizó que las menores convivan con sus cinco mascotas durante el período que pasen junto a su padre, en una medida orientada a preservar su bienestar emocional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/angiebalbiani/status/2062913813997916445&partner=&hide_thread=false Con una agenda cargada de actividades como equitación, kinesiología, terapias y danza las hijas de Icardi tendrán poco tiempo efectivo para compartir con su papá, que además tiene que realizar un pago de 8 millones de pesos como seguro de caución. — Angie Balbiani (@angiebalbiani) June 5, 2026

Con las condiciones ya fijadas y el expediente firmado, todo indica que el reencuentro entre Icardi y sus hijas se concretará en los próximos días. La difusión de la resolución volvió a poner el foco sobre una de las separaciones más mediáticas del espectáculo argentino, marcada por disputas judiciales, exposiciones públicas y constantes cruces entre los protagonistas.