El polémico beso entre Wanda Nara y Maxi López a 13 años de su divorcio

La mediática y el exfutbolista protagonizaron un momento viral en su serie vertical “Triángulo amoroso”. ¿Es real?

Después de semanas de espera, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron el momento más pasional de la serie vertical “Triángulo Amoroso”: el beso. Las imágenes de la ficción que unió a la expareja, que en estos tiempos se lleva mejor que nunca se viralizaron rápidamente.

A 13 años de su escandalosa separación y la famosa “icardeada”, Wanda protagoniza junto a Maxi la primera serie vertical que lanzó Telefe en sus plataformas digitales. Ambos se interpretan a sí mismos y parodian su propia historia de amor, desamor y escándalos mediáticos.

La gran incógnita era cómo sucederían las escenas de amor ya que, en los primeros episodios, quedaba claro que entre ellos tenía que existir un beso. Finalmente esto sucedió bien al estilo Estevanez- Zampini en el clásico “Dulce amor” y ese momento enloqueció a los seguidores. "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos" , aseguraron en Telefe.

Ahora bien, el beso ¿existió? La respuesta es no. La decisión de la producción de la ficción fue crearlo con Inteligencia Artificial. Quizás la idea fue que no sucediera por respeto a la pareja de Maxi López, Daniela Christiansson quien se instaló en la Argentina junto a sus dos hijos hace algunas semanas.

Embed - Maxi está confundido… y nosotros también TRIÁNGULO AMOROSO - Episodio 19

“No puedo creerlo. Espectacular”, “MUDA”, “Icardi viendo la serie escondido en el baño”, “Me encanta que haya sido IA, por respeto a Daniela y a Wanda, que lindo cuidarlas”, “IA o no… ellos me caen bien”, “Más IA imposible”, “Eso es IA de acá a la china jajajaja”, “Mejor que Sebastián Estevanez actúan”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.