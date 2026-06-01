Cómo es la nueva vida de Tato Algorta tras ganar Gran Hermano.

Hace poco más de un año, Tato Algorta debutaba como participante de la casa de Gran Hermano . Hoy, su realidad es totalmente diferente. Convertido en uno de los grandes ganadores del reality, el uruguayo atraviesa una etapa marcada por nuevas oportunidades laborales, proyectos en medios y una decisión que refleja su intención de construir una carrera a largo plazo: estudiar periodismo.

En una entrevista con la revista Gente, el exhermanito hizo un balance de todo lo que ocurrió desde que salió de la casa más famosa del país. "Estoy muy bien, espectacular. La última nota que hicimos con ustedes fue en la playa Punta y ahora acá en los Martín Fierro, siempre lindos momentos", recordó.

Lejos de limitarse a disfrutar de la popularidad obtenida tras el programa, asegura que intenta capitalizar cada oportunidad. Por eso, además de sus trabajos en streaming y televisión, decidió apostar por su formación profesional. "Me cambió mucho la vida, gracias al reconocimiento de la gente. A nivel laboral, poder estar laburando en streaming, en la tele, en el debate de Gran Hermano, en La Cumbre con Santi del Moro... Toda la vida me cambió 180 grados y lo único que puedo hacer es agradecer y seguir capacitándome", expresó.

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Y agregó: "Ahora estoy estudiando periodismo también para eso, como para poder decir: nada, no solamente por estar en Gran Hermano, sino seguir buscando hacerlo cada vez mejor".

El nuevo trabajo de Tato

De la mano de Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano y una de las figuras más importantes de la televisión argentina, Tato se sumó como panelista a La Cumbre, el ciclo donde analiza el desempeño de los participantes del reality y comparte espacio con el conductor. Al recordar cómo recibió la propuesta, no ocultó su entusiasmo. "No, Santi es lo máximo. O sea, desde el momento que me dijo para sumarme como panelista de él fue como: '¿Qué, Santi? Obvio, ya mañana'", contó entre risas.

Pero más allá de la oportunidad profesional, el ganador destacó especialmente la calidad humana del conductor detrás de cámara. "La verdad que es lo máximo. Fuera de cámara tenemos ahí unos minutitos antes del aire y siempre es generoso, siempre buena onda, siempre buena disposición", aseguró. Y completó: "Para mí es un honor y además el programa la está rompiendo, así que muy, muy feliz. Para mí es una experiencia y un aprendizaje inmenso".

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Hoy, desde el otro lado de la pantalla, el uruguayo analiza estrategias, desempeños y actitudes de los nuevos participantes. Un rol completamente diferente al que ocupó durante su paso por la casa. Consultado sobre qué disfruta más, si competir o evaluar a otros jugadores, admitió que la respuesta no es sencilla. "Ay, qué pregunta buena. Me encantan las dos. Nada, jugador de Gran Hermano siempre, pero igual La Cumbre la disfruto mucho, mucho, mucho", reconoció.

Y cerró con una reflexión que resume su criterio a la hora de evaluar: "Hay que ir de a poco. Si yo ahora le pongo un 10 a alguien, puede ser injusto con el ganador. Entonces hay que ir regulando, hay que ir tranquilo".