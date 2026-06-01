Chiche Gelblung habló de su salud tras su internación.

El reconocido periodista se comunicó con el equipo de Infama (América TV) y habló de su salud y el caso Agostina Vega.

Chiche Gelblung reapareció en los medios a dos semanas de haber sido internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei por complicaciones en su salud días después de haber sufrido un accidente doméstico. Desde la clínica, el reconocido periodista dialogó por videollamada con Marcela Tauro y Pablo Layus para el ciclo Infama y opinó sobre el asesinato de Agostina Vega , el caso de la adolescente cordobesa de 14 años asesinada que conmociona al país.

“Esta semana se habló mucho de la salud de Chiche, que si había empeorado o no. El señor Pablo Layus vino de Córdoba, estábamos en la sala de maquillaje en la previa del programa, y dijo: ‘Lo voy a llamar’“, relató la conductora antes de darle el pie a su colega. “Escribí al teléfono de Chiche para saber cómo estaba. Me habían dicho que estaba con el teléfono en algunos momentos”, comentó el panelista y dijo que, enseguida, Gelblung lo sorprendió con una videollamada. “Yo me estaba maquillando y peinando y viene Layus y pone a Chiche. ¿Quieren verlo?”, acotó Tauro.

“Te mandamos un beso. ¡Te queremos! ¡Vamos, fuerza!“, se escuchó decir a la conductora durante el reencuentro virtual, que fue registrado por Oliver Quiroz, otro de los panelistas del ciclo. ”Él nos empezó a hablar de la actualidad y del caso de Agostina“, agregó mientras en las imágenes que se reproducían en pantalla se veía a Gelblung recostado en su camilla.

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“Él me preguntaba si yo le había escrito o lo había llamado. No sé qué habrá tocado sin querer para responderme, pero me decía que justo estaba leyendo todo lo que tiene que ver con el caso de Agostina”, explicó Layus. “Por más que está en una clínica, no puede dejar de ser periodista, hasta me dio su opinión de lo que estaba pasando”, señaló.

La mirada crítica de Chiche Gelblung

“Nosotros le decíamos ‘cómo estás’ y él hablaba del caso de Agostina. ‘¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?’, dijo", sumó Marcela Tauro e intentó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Chiche Gelblung. “Nos quedamos tranquilos de que Chiche está... Es un auténtico Chiche hablando de actualidad. Está bien, sigue internado, pero está consciente y al tanto de todo”, concluyó.

Recordemos que el lunes 18 de mayo, el periodista de 82 años quedó en observación en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Gelblung se había caído en su casa veinte días atrás y se había lastimado su ojo izquierdo, situación que él mismo había minimizado y no se había hecho controlar.

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Asimismo, en abril le habían colocado dos stents tras sufrir una descompensación, pero luego hizo caso omiso a las indicaciones médicas y enseguida retomó su actividad laboral. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”, había dicho el comunicador. Días después fue el accidente doméstico que le valió el golpe en uno de sus ojos.

Sus problemas renales también son seguidos de cerca por su entorno y sus médicos personales, dado que el conductor se realiza diálisis todas las semanas. A eso se sumaría un virus intrahospitalario y un elevado nivel de glóbulos blancos, según consigna la Agencia Noticias Argentinas. El mismo medio informó la semana pasada que Gelblung debía ser intervenido el 22 de mayo por una trombosis en el tobillo, pero que todavía no se encontraba óptimo para dicha operación.