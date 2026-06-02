El inesperado anuncio de Bizarrap lejos de la música

El reconocido cantante hizo un anuncio particular en su cuenta de Instagram donde suma más de 19 millones de seguidores. Qué anunció.

Bizarrap lleva una trayectoria en el mundo artístico impactante con distintas creaciones que dieron vuelta a nivel mundial, principalmente con su formato de Sessions donde compartió con grandes artistas como Bad Bunny, Residente, Shakira, entre otros personajes. En las últimas horas hizo un anuncio que sorprendió en las redes sociales y sigue acrecentando su figura artística.

A través de su cuenta personal de Instagram, donde suma cerca de 19,5 millones de seguidores, anunció que será parte de la película Toy Story 5 : "Soy la voz de ‘santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto).Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, contó con distintas imágenes junto a muñecos de Woody y Buzz Lightyear.

Según se conoció, el personaje es un gnomo de jardín, los cuales simbolizan principalmente protección, buena suerte y conexión con la naturaleza. Junto a los dos participantes históricos, apareció su clásica gorra con las siglas BZRP pintadas al estilo de la película.

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“Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, sumó Biza en su breve escrito en las redes. Cabe recordar que la película se estrenaría el 18 de junio de 2026 y tendrá la participación Bad Bunny, otro representante de peso en la música latina.

Migue Granados, otro de los convocados por Pixar

“Anoche me llegó un mail confirmándome que quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje. Y no lo puedo creer”, dijo a mediados de mayo uno de los líderes del streaming Olga al anunciar la noticia días más tarde de haber visitado junto a otros integrantes del canal las instalaciones de Disney en Estados Unidos.

Por otra parte, contó: “Tuve que escuchar la voz original para respetar la intención de Pixar. Yo no hice mi voz”. Por otra parte, escribió en sus redes sociales: “¿¡Estoy soñando o qué!? Voy a participar de Toy Story 5! Haré la voz de un personaje genial y quiero que mi hija lo vea ya! Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco. Ja, ja, ja. ¡A disfrutar! Y gracias a los que se pongan contentos por mí”.