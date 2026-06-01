El pedido de Florencia Peña por el brutal crimen de Agostina Vega en Córdoba.

La actriz y conductora, Florencia Peña , se mostró horrorizada, al igual que otras famosas, por el brutal asesinato de Agostina Vega , la joven de 14 años que fue hallada muerta en la provincia de Córdoba luego de ser reportada como desaparecida el sábado 23 de mayo. Flor exigió "que la Justicia funcione" y que "la policía escuche".

A través de su cuenta de X, la también modelo de Only Fans expresó su indignación tras la repercusión del femicidio en las redes, donde se conjetura sobre la vida de la adolescente de 14 años: "No hay perspectiva de género a la hora de informar. No hay empatía, no hay amor, no hay una mirada sensible frente a un hecho tan aberrante. No hay respeto por la víctima. No hay humanidad".

Y continuó indignada: "Mujeres muriendo en manos de hombres todos los días, pero la culpa es nuestra. Necesitamos que la Justicia funcione. Que la Policía escuche y que el grito de #NiUnaMás suene tan fuerte, que deje sordos a los que no quieren escuchar".

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Al recibir una lluvia de respuestas donde, en muchos casos, le reclamaban no haberse manifestado por otros casos, otros femicidios y otras desapariciones, la actriz volvió a su cuenta para escribir: "La grieta es humana".

Las famosas que se pronunciaron sobre el caso Agostina

El caso conmovió a toda la provincia de Córdoba y también al resto del país. Desde las redes sociales, varias famosas se expresaron al respecto y exigieron Justicia al igual que la familia de la niña. Lali Espósito, Ángela Torres, Cinthia Fernández, Georgina Barbarossa, Dolores Fonzi, Julieta Díaz y Nazarena Vélez, entre otras, fueron algunas de las personalidades que reflejaron su dolor por la muerte de la niña.

Ángela Torres expresó su tristeza y preocupación por este caso y compartió un extenso posteo: “Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. a pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar. No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos”.

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Nazarena Vélez, en tanto, subió a su cuenta de Instagram replicando otro posteo: “Ayer también apareció muerta otra adolescente en Misiones”. Cinthia Fernández comentó conmovida con una imagen de la niña: "Qué tremendo este caso, qué tristeza". La actriz Dolores Fonzi también utilizó su perfil de Instagram para sumarse al reclamo colectivo y convocar su apoyo a la marcha por pedido de Justicia: “Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos. Este 3J nos vemos en las calles!”.

Lali Espósito utilizó su perfil en Instagram para compartir una placa pidiendo Justicia por Agostina. "Cuántas Agostinas más? Las mujeres marchan y las reprimen? Basta, basta", remarcó por su parte la conductora Georgina Barbarossa. La actriz Julieta Díaz también se manifestó conmovida por el caso: "No aparecemos muertas, nos matan. Justicia por Agostina", compartió desde sus historias. Por último, Luciana Salazar, utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje sobre lo ocurrido. "Todo un horror. Pobre niña", escribió junto a un emoji llorando.