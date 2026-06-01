El gesto de Rodrigo de Paul en el recital de Tini Stoessel que generó preocupación.

El último fin de semana, Rodrigo de Paul , futbolista de la Selección Argentina que se prepara para disputar el Mundial 2026, despertó preocupación entre los fanáticos de la Scaloneta, a 10 días del comienzo del Mundial, por su actitud en el recital de Tini Stoessel en Perú.

Es que el socio futbolístico de Lionel Messi en el Inter Miami fue filmado vapeando en el vip del estadio de Lima en donde se presentó su novia, y desató el repudio de muchos en las redes sociales. Mientras sostenía un vaso térmico con su mano derecha, el jugador de la Selección intentó ocultar el cigarrillo electrónico al agacharse, ya que además estaba con su clásica gorrita pese a que era de noche.

“A mí esto me da bronca”, explotó Matías Vázquez, conductor de Puro Show, contra el volante de la Selección. La alarma del conductor del ciclo de eltrece fue compartida por Nancy Duré, quien explicó: “Está comprobado que el vapeo es peor que el cigarrillo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2061135109990863182&partner=&hide_thread=false "En cualquiera"



Porque filmaron a De Paul vapeando a menos de un mes del Mundial, mientras veía a Tini en Perú. pic.twitter.com/v1CGr5JSN0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 31, 2026

“Es poco profesional que esté haciendo esta estupidez a días del Mundial. Me jode como hincha de la Selección”, insistió Vázquez. Además del conductor, también hubo repudio por parte de muchos hinchas argentinos a través de las redes sociales.

Fuerte descargo de Tini Stoessel en pleno show en Salta

Tini Stoessel paralizó el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta durante el show que brindó el sábado 16 de mayo al tomarse un tiempo y esbozar una reflexión sobre los abusos y la violencia de género que viven muchas mujeres. Un discurso que no pasó desapercibido en un show imponente.

“Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”, comenzó diciendo en su relato y sumó sobre el miedo que atraviesan distintas mujeres que pasan por hechos de violencia de género: “Qué injustas muchas cosas. Al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa”. En la misma línea se refirió a la metodología que usan distintas personas para evitar ser atacadas: “Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa, que estás bien, que estás ‘a salvo’, en el trabajo, en el colegio”.

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Metro Power Hits — la música no para.

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“Acá estamos todas juntas, en la misma lucha, pero esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar”, contó Tini y apuntó para dar sensaciones: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte”. La atención estaba puesta en sus palabras y el público escuchaba con atención el mensaje que esbozó por los altoparlantes: “Escuchá este silencio y me parece estremecedor, de verdad”.

Para cerrar, sostuvo: “¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle, que cambien tantas cosas? No tengan miedo de hablar, de denunciar. Y espero que seamos más escuchadas”.