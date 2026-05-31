Pampita y Martín Pepa, reconciliados: el romántico viaje a Inglaterra que compartieron

Carolina " Pampita " Ardohain sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde Europa que confirman su reconciliación con Martín Pepa . El empresario fue el primero en publicar una fotografía de la modelo sonriente frente a una puerta roja en el entorno de Inglaterra. Más tarde, la pareja subió una selfie nocturna donde se los ve relajados, lo que reavivó por completo las versiones sobre el romance.

En el programa LAM, por la pantalla de América, abordaron el tema enigmático y revelaron: “Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar ”. Durante la transmisión conducida por Ángel de Brito, el panelista Pepe Ochoa identificó a los protagonistas de esta aventura internacional.

El periodista recordó que ninguno de los dos había oficializado la vuelta hasta este viaje, señalando: “Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos . Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”. La modelo viajó especialmente para encontrarse con él en el Reino Unido con el firme objetivo de disfrutar unos días alejados de la rutina y de la intensa exposición mediática local.

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Los integrantes del ciclo televisivo hicieron hincapié en las dificultades que enfrentaron en su momento debido a la distancia geográfica. A pesar de los obstáculos lógicos, explicaron que cuando el empresario regresó al país mantuvieron extensas charlas y tomaron la decisión de intentarlo otra vez. La pareja se encuentra feliz en su estadía europea, compartiendo postales con su público y priorizando el bienestar del vínculo afectivo.

Los novios disfrutan de un merecido descanso en el Viejo Continente

Desde el entorno íntimo de los protagonistas destacan las ganas mutuas de apostar a la relación por encima de los desafíos que implican las agendas de ambos. La divulgación de estas postales marca oficialmente un nuevo capítulo en la historia de la conductora, quien se muestra contenta en esta etapa.

Sus fanáticos celebraron la primicia en las plataformas digitales y multiplicaron las muestras de cariño deseándole lo mejor para el futuro. Mientras tanto, en los programas de espectáculos aseguran que el regreso de la modelo a la Argentina se producirá recién a mediados de la semana próxima. De esta manera, los enamorados exprimen al máximo sus últimas horas de descanso en el Viejo Continente antes de retomar las obligaciones laborales.