Bomba: la inesperada famosa que fue convocada para Masterchef Celebrity

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara , causó una profunda sorpresa al ser convocada oficialmente para la próxima temporada de MasterChef Celebrity. La noticia sobre la integrante del círculo íntimo de la conductora se dio a conocer al aire en Sálvese Quien Pueda por América.

Mientras los panelistas debatían sobre los posibles participantes del certamen, se confirmó la propuesta formal para la elegante mujer. Al aportar los detalles de este bombazo que generó repercusión inmediata en las redes, el periodista Martín Salwe detalló: “ Está convocada oficialmente al reality de las hornallas, a MasterChef. ¡La madre de Wanda!”.

La posible incorporación de la madre de la empresaria despertó interés por el perfil reservado pero mediático que viene construyendo. Los integrantes del ciclo celebraron la estrategia de la producción para armar una lista de concursantes atractiva para las grabaciones. En paralelo a este revuelo, el nombre de la actual pareja del exfutbolista Maxi López, Daniela Christiansson , también sonó en la emisora. La modelo habría sido tentada por el canal para mostrar sus dotes gastronómicas en el formato que conduce la exesposa del deportista.

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Al ser consultado sobre los trascendidos que vinculan a su esposa con el programa, el exfutbolista se mostró relajado ante las cámaras. El exdelantero brindó una nota para el cronista Rodrigo Bar donde analizó el presente de su familia ensamblada: “Voy a charlarlo con ella. Voy a charlar con ella a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar”.

Qué dijo Maxi López sobre la presencia de su esposa en el reality

El padre de Elle y Lando remarcó que apoyará la decisión de la madre de sus hijos si la propuesta le genera felicidad. Al mismo tiempo, el exdelantero reconoció que la experiencia en estos programas demanda una enorme cantidad de energía diari. Sin embargo, el momento más picante del reportaje se generó cuando el periodista le preguntó cómo imagina el cruce con su exmujer. Divertido por la encrucijada familiar en la que se vería envuelto por la producción, el entrevistado cerró entre risas: “Miedo. No lo sé cómo va a ser”.