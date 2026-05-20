El pedido de la pareja de Maxi López a sus seguidoras de Argentina que se volvió viral.

La llegada de Daniela Christiansson , la modelo sueca y pareja de Maxi López , a la Argentina junto a sus hijos Elle y Lando marcó un nuevo capítulo en la vida del ex futbolista. El ex marido de Wanda Nara había adelantado que su mujer y los pequeños se instalarían en el país para compartir un largo período con él, con un objetivo muy claro: lograr que sus cinco hijos convivan bajo el mismo techo.

La modelo sueca no tardó en mostrar el esperado recibimiento en el aeropuerto. A través de sus redes sociales, compartió una imagen con la etiqueta Buenos Aires, Argentina, donde se ve cómo Maxi la esperó con símbolos bien locales: un mate y facturas. En otra postal, se la ve disfrutando de un clásico sándwich de miga de jamón y queso.

Según contó la periodista Naiara Vecchio, la pareja ya tiene fecha para mudarse a Nordelta, dónde se instalarán por mucho tiempo. El próximo 20 de mayo, López y Christiansson se ubicarán en la casa que él adquirió especialmente para estar cerca de sus hijos mayores, reforzando así el contacto cotidiano y la unión familiar.

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"Finalmente, todos juntos", escribió el ex futbolista en sus redes, acompañando un video donde se observa a Valentino, Constantino y Benedicto jugando en el patio con Elle. Para él, este momento representa mucho más que una mudanza: es la concreción de su mayor deseo, reunir a todos sus hijos en un mismo hogar.

El pedido de Daniela Christiansson

A las pocas horas de su llegada al país, la familia se instaló en una casa en Nordelta. En pleno proceso de adaptación a costumbres y nuevas rutinas, Daniela Christiansson compartió en su canal de Whatsapp un pedido de ayuda para resolver algunos desafíos cotidianos, como el cuidado de los productos infantiles que usa Lando, que tiene apenas cinco meses. “Hola mamás de Argentina. Estoy buscando dónde comprar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de mi bebé. ¿Cuáles usan ustedes y dónde los compran?”, consultó la modelo a través del canal, llamado Mamas .

Cientos de respuestas llegaron en cuestión de horas, recomendando marcas, soluciones caseras como hervir mamaderas y el uso de jabón blanco. Pero además de cálidos mensajes de bienvenida. El canal se llenó de muestras de alegría y afecto, destacando frases como “Bienvenida hermosa, me pone muy feliz que te unas con tu esposo e hijos reina” y “Feliz que estés en Argentina”, entre otros. Estos intercambios digitales, reflejados en el canal de WhatsApp, reforzaron el acompañamiento social en este nuevo comienzo.

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Durante los primeros días, la interacción entre Christiansson y sus seguidoras argentinas continuó, sumando consejos y palabras de ánimo. Algunas seguidoras expresaron: “Dani bella, no soy madre pero quiero decirte que te quiero mucho, Dios los bendiga”, según los mensajes vistos en el canal y reportados por el medio. Así, la modelo encontró un respaldo afectivo en la comunidad local.

La familia de Maxi López tiene programada la mudanza definitiva para Nordelta, provincia de Buenos Aires. La nueva casa cuenta con amplios espacios: cinco dormitorios, piscina, parque, muelle propio y vistas al lago, ofreciendo privacidad y comodidad para todos los miembros.