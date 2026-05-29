No se calló nada: Mirtha Legrand dijo que el Martín Fierro a Wanda Nara "fue un arreglo"

El reconocimiento a Wanda Nara como ganadora del premio a la Mejor Labor en Conducción Femenina durante los premios Martín Fierro sigue dando que hablar, luego de que varias figuras del mundo de la televisión se hagan eco de la elección a través del voto. Las opiniones en torno a esta situación fueron fuertes y gran parte se animó a lanzar su postura al respecto, hasta incluso la histórica Mirtha Legrand quien fue contundente con sus dichos.

En diálogo con medios de comunicación que fueron a buscarla para entrevistarla, confesó que luego de la victoria de Wanda en la terna donde quedó afuera por primera vez en mucho tiempo se comunicó con el presidente de APTRA, Luis Ventura. A pesar de que ocultó cuál fue la conversación que mantuvieron, fue contundente con su respuesta.

Según reveló el periodista Federico Flowers , Mirtha bromeó con que “la ganadora debería haber sido ella”, y lanzó una fuerte frase que resonó en torno a la distinción para Wanda . “Eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó”, soltó generando la sorpresa de todos los periodistas presentes, refiriéndose a las sospechas sobre la comisión organizadora encargada de armar las ternas, según había detallado Marcelo Polino .

Mirtha Legrand contra Wanda

La osada propuesta televisiva para el centenario de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand está a las puertas de un acontecimiento televisivo histórico: su cumpleaños número 100. Y es así como en las últimas horas apareció una propuesta que fue un paso más allá y que muchos usuarios definieron directamente como “la cadena nacional que sí vería todo el país”.

La idea nació desde la cuenta de X “Televicio”, especializada en televisión y rating, que propuso que todos los canales de aire argentinos se unan para celebrar juntos el centenario de la diva máxima de la televisión argentina. “Evento único e irrepetible”, plantearon en el posteo, etiquetando a Telefe, eltrece, Canal 9 y América TV para que formen parte de una transmisión conjunta dedicada exclusivamente a homenajear a la conductora.

La propuesta rápidamente disparó algo que pocas figuras logran hoy en la televisión argentina: consenso absoluto. Porque hablar de Mirtha no es solamente hablar de una conductora exitosa. Es hablar de una figura que atravesó prácticamente toda la historia moderna del espectáculo argentino.

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Desde el cine clásico de los años 40 y 50 hasta la televisión actual, Legrand consiguió algo que parece imposible: mantenerse vigente durante más de ocho décadas atravesando gobiernos, crisis económicas, cambios culturales, transformaciones tecnológicas y generaciones completamente distintas de público.

Cómo sería el histórico homenaje a Mirtha Legrand

Por eso la idea de un homenaje conjunto no suena tan descabellada. De hecho, para muchos sería apenas proporcional a la magnitud de su carrera. A lo largo de los años, Mirtha Legrand pasó por distintos canales, convivió con todas las eras de la televisión y entrevistó prácticamente a cada figura importante de la política, el espectáculo, el deporte y la cultura argentina e internacional. Su programa logró convertirse en una institución propia, al punto de que “ir a la mesa de Mirtha” todavía conserva peso simbólico dentro del medio.

Además, el eventual homenaje tendría un componente emocional enorme para la industria televisiva. En tiempos donde el streaming, las redes sociales y las plataformas fragmentaron por completo las audiencias, la posibilidad de ver a todos los canales unidos por una misma transmisión tendría algo de regreso a otra época: esos momentos televisivos colectivos donde literalmente todo el país estaba mirando lo mismo.

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No sería la primera vez que la televisión argentina se une ante un evento extraordinario, aunque sí podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos. Y también funcionaría como una especie de reconocimiento transversal a una figura que excede cualquier camiseta empresarial o competencia de rating.

La propuesta de “Televicio”, todavía informal y nacida desde redes sociales, abrió además otro debate: cómo debería ser un homenaje a la altura de una figura semejante. Algunos imaginan una gala multitudinaria con conductores de todos los canales, otros sueñan con invitados históricos, archivos inéditos, saludos internacionales y hasta una emisión especial simultánea desde los estudios donde pasó gran parte de su vida. Incluso hubo quienes fantasearon con algo todavía más grande: una transmisión federal, con pantallas en distintos puntos del país y una celebración que funcione casi como patrimonio cultural argentino.