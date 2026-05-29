Entre lágrimas, Natalie Pérez se refirió a la “mala onda” con el jurado de Es mi sueño

La actriz y cantante rompió el silencio tras ser acusada de “agrandada” y quebró en llanto cuando se refirió a su carrera profesional.

Natalie Pérez quedó envuelta en un escándalo tras reemplazar a Jimena Barón como jurado en Es mi sueño (El Trece). Es que según trascendió la cantante no tendría buena relación con sus compañeros.

Todo ocurrió cuando el cronista de Intrusos Ale Castelo le preguntó por las versiones que circulan sobre supuestos conflictos con Abel Pintos, Joaquín Levinton y Carlos Baute . Fue Juan Etchegoyen quien contó que para sus compañeros Natalie “estaba agrandada”. La reacción de la artista no tardó en llegar y en medio de lágrimas por el rumor instalado rompió el silencio.

“Me vendría bárbaro ser un poco agrandada. Me lo dice siempre mi psicóloga. Igual, si me agrando, tengo con qué porque trabajo desde los 9 años. Te juro que me encantaría creérmela, me vendría bárbaro. Hace 30 años que trabajo en el medio, todo mérito propio”, respondió la artista.

“Con mis compañeros está todo bien. Los amo. Nos cagamos de risa, así que no entiendo nada de lo que están diciendo porque es todo lo contrario. Me voy a poner a llorar”, expresó sin poder contener las lágrimas por lo que había trascendido.

Sobre las versiones, Natalie aseguró que en el jurado la tratan “tan bien” y que “a la gente le encanta hablar”. “Estoy muy tranquila con quién soy, con lo que hago y cómo me entrego a mi trabajo desde que tengo uso de razón. Sentir que uno está haciendo algo malo, que se cree algo que no es, es feo”, concluyó Pérez que reconoció que le afecta este tipo de noticias.