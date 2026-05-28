Elina y Eduardo Costantini compartieron el secreto de su amor.

El empresario y su pareja cumplieron seis años de matrimonio y ella compartió los secretos para que el amor crezca cada día más.

Elina y Eduardo Costantini sellaron su unión el 22 de febrero de 2020. Desde entonces, la pareja supo construir una dinámica que desafía las convenciones del ambiente mediático y empresarial. El vínculo se apoya en el respeto, la admiración mutua y una visión común de futuro. Ambos lograron encontrar un balance entre la exposición pública y la reserva familiar.

El sexto aniversario de casamiento, celebrado en febrero, marcó un hito en esta trayectoria conjunta. La llegada de su hija Kahlo Milagro, quien recientemente cumplió su primer año, aportó un nuevo motivo de alegría y reorganización en la vida familiar. La pareja vivió un comienzo de matrimonio atípico: pocos meses después de su boda comenzó la pandemia y el confinamiento obligatorio. Mientras muchas parejas experimentaron crisis durante ese periodo, Elina relató que la convivencia intensiva fortaleció el vínculo con Eduardo.

“Me encantó estar encerrada con mi marido. Que vuelva esta pandemia solo para estar encerrada con él”, afirmó durante la entrevista en el ciclo Vamos las chicas por el Canal de la Ciudad. Esta experiencia contrastó con la vivida por otras parejas conocidas de la empresaria, quienes no lograron sostener la convivencia forzada y terminaron separándose. Elina reconoció que la situación fue “muy difícil para muchas”, pero en su caso, el encierro les permitió potenciarse y descubrir nuevas facetas de la vida en común.

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La pandemia, lejos de erosionar la relación, facilitó la consolidación de una rutina en la que la creatividad y la compañía mutua se convirtieron en el eje del día a día. Ambos comparten el gusto por el trabajo y los proyectos, lo que se tradujo en una convivencia activa, colaborativa y enriquecedora.

Los secretos de Elina Costantini para su matrimonio

Uno de los aspectos que más resalta Elina Constantini sobre su matrimonio es la presencia de pequeños rituales y la comunicación constante. Según sus palabras, la magia de la pareja reside en los detalles cotidianos: “Brindamos todas las noches desde que somos novios. Él, el día que nos vimos, al otro día que fuimos a comer, me dijo: ‘Esto es un milagro’. Y me digo: ‘Este hombre, terror’. Me daba miedo. Porque le digo: ‘Qué raro’, porque bueno, yo había pasado situaciones en mi vida difíciles y le digo: ‘Ay, qué raro’. Me dijo: ‘No, porque yo pude visualizar que siempre nos buscamos y nos encontramos’. Entonces, la magia está en eso”.

La pareja practica el brindis nocturno como una forma de renovar el compromiso y celebrar la presencia mutua, incluso en los momentos más rutinarios. Además, la comunicación ocupa un lugar central. El intercambio cotidiano y la posibilidad de hablar extensamente sobre cualquier tema les permite mantener viva la conexión y adaptarse a los cambios que impone la vida familiar y profesional.

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Elina explicó que para ella, la familia se construye con el tiempo y el amor necesita ser alimentado día a día. “Podés amar mucho, ustedes lo saben, pero es una construcción del día a día”, afirmó durante la entrevista, subrayando la importancia de la dedicación y la paciencia en la vida en común.

La relación entre Elina y Eduardo se distingue por la capacidad de equilibrar los compromisos profesionales con la vida privada. Ambos disfrutan de sus respectivas carreras y han encontrado la manera de complementarse en proyectos y desafíos. El gusto compartido por el trabajo permite que la dinámica familiar no se resienta ante el ritmo de la exposición pública o las exigencias del mundo empresarial y artístico.