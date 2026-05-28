Lola Latorre explicó por qué le molesta que la llamen "cheta" y se viralizó

Lola Latorre sorprendió al revelar que le molesta una forma particular como la llaman parte de sus seguidores debido a su crianza producto del nivel de vida que tiene su familia conformada por el exfutbolista Diego Latorre y la picante periodista de espectáculos Yanina Latorre : la "cheta".

En las últimas horas, la recientemente abogada habló con el podcast Más allá de la guita, y habló sobre la carga que tiene esa mención más allá de una característica de un sector social. “Siento que la gente pone la palabra ‘cheta’ como algo malo. Se lo asocia a un estereotipo de persona que habla de determinada manera, con voz nasal, que dice ‘fui a un colegio privado’ y eso está mal”, dijo.

“Es la vida que tengo y no le voy a dar la espalda a eso. Mis padres pudieron llevarme a un colegio excelente, fui a una universidad de primer nivel. Gracias a eso aprendí muchas cosas. Me molesta cuando lo usan como algo negativo, como si fuera una característica de mi personalidad que está mal”, contó en su relato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2059750696916861319&partner=&hide_thread=false [REDES] "La gente pone la palabra 'cheta' como algo malo": la doctora Lola Latorre agradeció que sus "viejos" pudieran llevarla "a un re colegio", pero es muy "consciente" de sus privilegios y se "angustia" cuando alguien "no sabe" que trabaja.



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Por otra parte, sostuvo que lleva una vida cercana al estereotipo de personas que suelen ser denominadas con ese nombre pero dio detalles de cómo lo afronta: “Cuando me dicen ‘cheta’, lo hacen como si fuera un defecto. Pero yo soy muy consciente de quién soy, de dónde vengo y del esfuerzo que hago todos los días. Me angustia que no sepan que trabajo. Hay un prejuicio de que, si venís de una familia con ciertas comodidades, no hacés nada, no valorás el dinero o no sabés lo que cuesta ganarlo. Eso no es así en mi caso”.

Por otra parte destacó su personalidad y dejó en claro que condiciones debería tener para ser una cheta catalogada peyorativamente: "Yo sería una cheta tonta si me sentara acá y dijera, ‘yo fui a este colegio y vos no, pobre de vos’. Pero no es así. Soy muy consciente de todo lo que pasa en mi vida, de lo que me dieron mis padres, de lo que estudié, de lo que aprendí. Trabajo todo el tiempo. Si no hiciera nada, si no trabajara, si no supiera el valor del esfuerzo, ahí sí entendería que me digan cheta y me critiquen. Pero no es mi caso”.

Para cerrar, insistió con la molestia que le genera este tipo de situaciones: “Me angustia porque la gente no sabe que trabajo. Está bueno tener espacios como este para poder contarlo”.

Lola.jpg Lola Latorre

Cabe recordar que a inicios de 2026, se había definido como una cheta en el streaming de La Tía Sebi: "Vivo en un barrio privado. Tengo dos perros —uno salchicha y otro jack russell— que se llaman Polo y Ralph, como las marcas Polo y Ralph Lauren”. Con humor, agregó: “¡Me falta Lauren nada más! ¡La más tonta de la historia soy!. Tengo vajilla especial para Navidad, sólo la uso para las fiestas. Fui al colegio St. Catherine’s Moorlands School. Tenemos una casa para ir los fines de semana o en verano, cuando mi trabajo me lo permite. Y me lo dicen también por mi forma de hablar, por mi tono de voz”.