Emilia Mernes fue declarada Ciudadana Ilustre de Nogoyá, pero la sesión terminó en polémica

La cantante fue reconocida en una sesión con polémica por una actitud de la viceintendente de Nogoyá. Qué pasó.

Emilia Mernes sigue dando pasos agigantados en el mundo de la música con distintos ejemplares que revolucionan y se colocan en grandes éxitos que se sostienen en el mundo artístico. En las últimas horas se conoció que el Concejo Deliberante de Nogoyá aprobó este miércoles la declaración de Ciudadana Ilustre para la artista por lo hecho en su corta trayectoria profesional.

Uno de los puntos por los que fue destacada, más allá de su nivel artístico, es por el permanente vínculo que tiene con su ciudad natal. Ante este panorama, el Ejecutivo Municipal destacó con este reconocimiento el impacto cultural que tiene en la sociedad y, también, por llevar la bandera entrerriana y hacer conocer la provincia en cada lugar del mundo. Sin embargo, cuando todo era felicidad, un llamativo gesto llamó la atención y generó una tensión particular.

Es que mientras debatían el proyecto, la viceintendenta de Nogoya, Desiree Peñaloza , del partido político Juntos por Entre Ríos, decidió retirarse del recinto "por principios éticos" y en defensa de una institución educativa de la ciudad. Es que hace tiempo la artista había confesado situaciones de bullying sufridas en su adolescencia, durante su paso por un colegio de dicha ciudad.

Emilia Mernes

Esas declaraciones habían dividio las opiniones sobre la artista. Más allá de esto, el área de Cultura homenajeó a la artista por “el impacto global” de la cantante y por visibilizar a Nogoyá en los distintos lugares del mundo.

Qué dijo hace poco menos de una semana Emilia sobre su relación con Tini

El universo del pop nacional se encuentra bajo un clima de absoluta tensión tras las repercusiones del nuevo tema musical de Emilia Mernes. La cantante entrerriana lanzó una esperada colaboración internacional que despertó inmediatas sospechas entre los fanáticos, quienes leyeron las estrofas como un dardo venenoso hacia Tini Stoessel. El distanciamiento entre ambas estrellas musicales viene sumando capítulos complejos, y los gestos de rechazo cruzados evidencian una grieta profunda.

La polémica sumó un nuevo y escandaloso episodio cuando la intérprete fue interceptada por las cámaras del programa de espectáculos LAM a la salida de un evento. El cronista del ciclo televisivo indagó sin rodeos sobre los motivos reales que desencadenaron el quiebre de la amistad y la masiva campaña de unfollows en redes sociales. Con un visible gesto de fastidio ante las cámaras, la correntina decidió romper el silencio de manera contundente y aseguró: “Se dijeron muchas mentiras”.

Qué dijo Emilia Mernes sobre el conflicto con Tini Stoessel

La artista oriunda de Nogoyá intentó minimizar el impacto de las versiones mediáticas que circulan en los portales de farándula, argumentando que no puede desgastar su energía respondiendo a las especulaciones diarias. La ex Rombai optó por no brindar detalles específicos sobre la ruptura del vínculo con su colega, pero dejó en claro que la ola de rumores afecta su tranquilidad cotidiana en esta etapa de alta exposición. Con firmeza, la cantante sentenció: “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”.

La estratega detrás de los éxitos bailables del momento insistió en que prefiere resguardar su bienestar mental antes que alimentar el ida y vuelta en los programas de chimentos. La joven, al mismo tiempo, remarcó que las falsedades que se difunden en internet lastiman a su entorno, pero prefiere enfocarse por completo en el plano creativo y musical. Respecto a la constante presión que ejerce la prensa para obtener declaraciones explosivas sobre la pelea, la compositora aclaró: “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javi Hoyos (@javihoyosmartinez)

Durante la improvisada entrevista, el movilero del programa de espectáculos intentó profundizar en los detalles más oscuros del conflicto, mencionando supuestas infidelidades y traiciones cruzadas en el ambiente musical. La reacción de la estrella urbana fue desviar de inmediato el eje de la conversación hacia sus próximos desafíos profesionales sobre el escenario. Evitando ingresar en el barro mediático que propone la farándula televisiva, la entrevistada deslizó con entusiasmo: “Estoy trabajando en mi disco, hay cosas lindas por venir”.