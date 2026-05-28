En medio de los insultos en las canchas y su procesamiento por $19.000 millones, Andrés Calamaro bancó al Chiqui Tapia

El cantante interrumpió su concierto en el Movistar Arena para respaldar públicamente al presidente de la AFA, envuelto en una fuerte polémica judicial.

Chiqui Tapia , presidente de la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) , ha sido una de las figuras que generó un sinfín de controversias y opiniones opuestas por su gestión en el ente más allá de los logros que consiguió la Selección argentina durante su mandato.

Cuando las críticas abundan hacia su figura debido a que está procesado junto a otros dirigentes de la AFA por retención indebida de impuestos y aportes por 19.300 millones de pesos, el artista Andrés Calamaro salió a bancarlo.

En medio de su show en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artista le dedicó una canción al dirigente de la Asociación. Cuando sonó la canción Estadio Azteca , ligada al mundo futbolero, el artista que es su amigo le agradeció por el título obtenido en la Copa del Mundo 2022 con la Selección, que brilló por la solidez comandada por sus referentes Lionel Scaloni y Lionel Messi, y seguido por otras figuras.

Con la presencia del mandatario de la AFA, Calamaro tomó el micrófono y esbozó: “ Gracias, por supuesto, al Chiqui Tapia, Chiquito. Porque cuando trae la copa, nos sentimos campeones del mundo todos. Y es mi amigo también”, dijo mientras los fanáticos cantaron por el logro, en una dinámica diferente a la futbolera debido a que los cánticos contra Tapia en los estadios de equipos de Primera División son recurrentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elperrocavs/status/2059670775817249274&partner=&hide_thread=false Y esto de Calamaro agradeciendole al Chiqui Tapia que fue pic.twitter.com/e68XNi1eYq — Juan (@elperrocavs) May 27, 2026

Más tarde de ese gesto público, ambos se cruzaron en los camarines para darse un abrazo y saludarse. A su vez, el dirigente le entregó una camiseta de la selección argentina, personalizada con el apodo de “Andrelo”. En sus redes sociales escribió: “Tremendo show como siempre, Andrelo. La rompiste”.