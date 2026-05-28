Diego Ramos reveló su extraña manía y Mario Pergolini explotó: "Tenés un problema".

El actor estuvo como invitado en Otro Día Perdido donde dio detalles de su más rara obsesión.

Durante la última emisión de Otro Día Perdido , el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini , el actor Diego Ramos protagonizó un divertido segmento junto al conductor. Lo que comenzó como un repaso tradicional por sus costumbres cotidianas terminó derivando en una revelación estética que dejó completamente perplejo al presentador del programa.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando Pergolini expuso una faceta poco conocida del entrevistado, ligada al diseño y al orden. “Sos muy ordenado. Sé que tenés una obsesión por el blanco y negro”, señaló el animador. Con intenciones de restarle dramatismo a sus declaraciones, Ramos argumentó: “No es una obsesión, es una tranquilidad”.

Sin embargo, el conductor no dejó pasar el asunto y recordó una drástica decisión decorativa que el actor tomó en las últimas fiestas de fin de año: “Si te da tranquilidad, es una obsesión. Vos pintaste un árbol de Navidad de negro, es una obsesión”. Lejos de mostrarse incómodo ante el planteo, el artista defendió su criterio estético con una sonrisa: “Sí, pero mirá lo lindo que queda”. En el piso sumaron más detalles sobre esta particularidad, detallando que Ramos llegó incluso a pintar los paquetes de los productos cotidianos para no romper la armonía cromática de su vivienda.

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Intrigado por el origen de esta fascinación, Pergolini indagó sobre el momento en que nació este hábito. Ramos sorprendió al confesar que en el pasado su realidad era totalmente diferente. “Yo era un tipo de color. Es más fácil blanco y negro. Todo me combina. Soy más del negro”, explicó para justificar su presente monocromático. El instante más llamativo de la noche se produjo cuando el invitado relató una insólita escena que vivió recientemente en su hogar, la cual terminó por horrorizar y causar risas en el estudio. “El otro día hice un video de mi cocina y estaba la frutera y dije: ‘Qué lástima la fruta de color’”, confesó el actor con humor.

Natalia Oreiro sorprendió al revelar cuántos inodoros tiene en su casa

Natalia Oreiro visitó a Mario Pergolini en su programa, Otro Día Perdido, y lo sorprendió al revelar uno de sus gustos más particulares: la búsqueda de inodoros antiguos para conservar la estética original de las casas de época en las que le gusta vivir.

La llamativa charla comenzó cuando el conductor quiso saber si era cierto que la actriz coleccionaba ese tipo de objetos. Entre risas, la actriz negó ser una coleccionista, pero admitió que los inodoros suelen ser lo que más curiosidad despierta de su pasión por la arquitectura antigua. “No los colecciono. Me gusta mucho la arquitectura de época en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros”, explicó la artista.

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Luego diferenció su preferencia de los sanitarios tecnológicos y aseguró que a ella le interesan especialmente “los diseños antiguos, los labrados, pintados a mano”. La charla tomó un tono todavía más divertido cuando Pergolini le preguntó cuántos tenía realmente. Primero, Natalia evitó dar una cifra concreta, pero cuando el conductor arriesgó si eran siete, ella respondió: “Más... Pero no los uso, no es que use uno un día por semana”.

La actriz contó que su interés nació hace más de veinte años y está vinculado con su fascinación por las propiedades antiguas. Según relató, busca que los elementos de esas casas mantengan su espíritu original, desde los pisos y las mayólicas hasta los sanitarios que adquiere cuando aparece alguna pieza especial.