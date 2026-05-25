El comentario de Mirtha Legrand sobre su muerte que descolocó a sus invitados
La histórica conductora televisiva sorprendió con una pregunta que hizo tras analizar el cariño de la gente hacia ella.
Mirtha Legrand sigue cautivando a su público a través de la pantalla de El Trece donde continúa con el ciclo de entrevistas lamado "La noche de Mirtha", con su estilo característico de sumar distintos invitados a la mesa para dialogar sobre diversos temas mientras llevan a cabo una cena. A sus 99 años no deja de sorprender con su vitalidad y el gran presente que atraviesa en una carrera profesional que lleva más de 50 años.
Este sábado por la noche, la artista sorprendió con una frase que generó una respuesta al unísono de sus invitados Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, integrantes del elenco Sottovoce. “Cuando voy al teatro hacen toda una ceremonia, que a mí me gusta. Lo que está pasando conmigo, yo me sorprendo. El público está tan cariñoso, ¿será que me estoy por morir?”, soltó la histórica conductora.
Ante esa declaración o pregunta que da vuelta en su cabeza, Suar y Peterson respondieron a viva voz: “No, no”. Ante eso, la conductora afirmó: “El cariño que yo encuentro ahora de grandes y de chicos, de todo tipo de gente, que me abraza y me besa, es emocionante. Para mí es milagroso. El público nuestro es maravilloso”.
Cabe recordar que el 23 de febrero de 2027 la conductora cumplirá 100 años, con un festejo más que especial que se prepara con mucha expectativa. Tanto es así que uno de los directores y Gerente de Programación del canal como Suar, le hizo una propuesta para afrontar el evento: “Si vos querés, el canal junto con tu producción, vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños. Otra que los Martín Fierro, porque es histórico. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión lo que pasó con vos, ni en el mundo”, expuso Suar. Ante esto Mirtha se mostró dichosa de la propuesta.
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