La exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por mes en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano volvió a recibir a la actriz Andrea Del Boca quien había salido de la misma tras una impactante caída en el living por lo que tuvo que ser atendida y mantenerse al margen del certamen. En los últimos días se le abrió la puerta, y regresó a la casa para ser una más en el juego.

Sin embargo, su presencia no pasa desapercibida adentro ni como tampoco afuera. Es que en las últimas horas quedó en el centro de las críticas debido a la información que reveló el periodista Nacho Rodríguez a través del streaming de la AM 650. En la misma reveló cuál es el dinero que cobraría la actriz por ser jugadora del certamen.

Según reveló en la información, la misma percibiría “2.815.000 pesos diarios”, casi el triple de lo que cobran la mayoría de las figuras que tiene esta edición. “Pero, además de todo eso, pidió estar comunicada con Borillo para tener contacto directo con la producción a través del confesionario”, reveló también como adicional.

Andrea del Boca

“Y además entró con un contrato fijo hasta la finalización del reality, porque algunos dijeron que hasta el 1° de agosto”, sumó. “Por más que ella se vaya, le siguen pagando hasta que termine el reality”, dijo Naiara Vecchio para cerrar el tema.

Sexo en Gran Hermano: Manu y Lola dieron el consentimiento y no se guardaron nada

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa su momento más ardiente de la temporada tras consolidarse el romance más esperado por los televidentes de la pantalla chica. A pocos días de cumplirse los tres meses de un estricto aislamiento, Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski decidieron dar un paso trascendental en su intensa relación afectiva. Los participantes dejaron de lado los coqueteos sutiles de las últimas semanas y oficializaron su apasionado acercamiento bajo las sábanas ante las cámaras del programa.

Qué había pasado con Manuel Ibero tras su separación de Zoe Bogach

El joven jugador, quien adquirió gran notoriedad pública en los medios de comunicación por ser el exnovio de Zoe Bogach, logró consolidar un fuerte perfil propio en el juego. Su personalidad seductora y su notable crecimiento en las encuestas de popularidad lo posicionan actualmente como uno de los candidatos firmes para acceder a la gran final del certamen.

El estratega venía midiendo sus movimientos de manera milimétrica dentro de las habitaciones hasta que resolvió avanzar de forma definitiva con su compañera de convivencia. Por su parte, la atractiva participante modificó radicalmente su postura inicial dentro del reality debido a los drásticos cambios acontecidos en su realidad sentimental fuera del encierro televisivo.

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Aunque en los primeros meses del ciclo mantuvo una distancia prudencial por encontrarse en pareja, su reciente paso por el repechaje internacional alteró por completo el panorama lúdico. Al reingresar al juego por el voto del público, la jugadora buscó directamente al participante y le confesó que había disuelto su noviazgo en el exterior.

El OK al Big que derivó en la pasión en Gran Hermano

La química y la innegable tensión sexual entre ambos se volvieron completamente imposibles de disimular para el resto de los hermanitos durante las extensas jornadas nocturnas de convivencia. El quiebre definitivo se produjo mientras descansaban abrazados en una de las camas y los altavoces de la producción interrumpieron el silencio con la clásica advertencia reglamentaria de seguridad.

Los jóvenes miraron fijamente las lentes de los dispositivos, levantaron sus pulgares en señal de aprobación y exclamaron entusiasmados: “Queremos todo, Big”. Por supuesto, nada de lo que ocurrió después fue captado por las cámaras, pero no hizo falta demasiada imaginación para saber lo que estaba a punto de suceder. Aquello que miles de fanáticos estaban aguardando desde hacía tiempo.