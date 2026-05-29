Paula Varela expuso la verdad del contrato de Wanda Nara con Telefe.

La panelista de Lape Club Social reveló la letra chica del vínculo de la conductora con el canal de las pelotas.

Siempre existió la incógnita relacionada a cuánto cobra Wanda Nara como figura exclusiva de Telefe . Una pregunta que se instaló en el medio con fuerza, y que, Paula Varela , fue categórica al explicar el negocio oculto de mutua conveniencia entre la conductora y la señal de las pelotas.

“Lo que decían es que, para Telefe, Wanda siempre era negocio porque le salía muy barata”, disparó la panelista de Lape Club Social contra la conductora de MasterChef Celebrity. Entonces, Varela aclaró el razonamiento de la ganadora al premio Martín Fiero 2026 como Mejor Conductora: “Porque para Wanda su ganancia es estar en pantalla, no lo económico”.

Todo surgió por la filtración de Marina Calabró del acuerdo de Nara con Telefe, que era por un total de 200.000 dólares por dos años. Es decir, 8.333 dólares al mes que pasado a pesos serían 11.741.113 pesos al tipo de cambio oficial al 29 de mayo de 2026. De ahí que Marina Calabró acotó: “Si la comparás con lo que gana Santiago del Moro, no tenemos ni para empezar. Pero Wanda hace negocio por otro lado...”.

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Sin embargo, Calabró leyó la letra chica del contrato y explicó: “En MasterChef podía meter dos chivos sin soporte gráfico y quedárselo ella. Y una mención liberada sin soporte gráfico por cada episodio del stream con la posibilidad de adicionarse una mención liberada sin soporte gráfico por cada episodio de stream si la conductora participa en la ficción vertical”.

Mirtha Legrand dijo que el Martín Fierro a Wanda Nara "fue un arreglo"

El reconocimiento a Wanda Nara como ganadora del premio a la Mejor Labor en Conducción Femenina durante los premios Martín Fierro sigue dando que hablar, luego de que varias figuras del mundo de la televisión se hagan eco de la elección a través del voto. Las opiniones en torno a esta situación fueron fuertes y gran parte se animó a lanzar su postura al respecto, hasta incluso la histórica Mirtha Legrand quien fue contundente con sus dichos.

En diálogo con medios de comunicación que fueron a buscarla para entrevistarla, confesó que luego de la victoria de Wanda en la terna donde quedó afuera por primera vez en mucho tiempo se comunicó con el presidente de APTRA, Luis Ventura. A pesar de que ocultó cuál fue la conversación que mantuvieron, fue contundente con su respuesta.

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Según reveló el periodista Federico Flowers, Mirtha bromeó con que “la ganadora debería haber sido ella”, y lanzó una fuerte frase que resonó en torno a la distinción para Wanda. “Eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó”, soltó generando la sorpresa de todos los periodistas presentes, refiriéndose a las sospechas sobre la comisión organizadora encargada de armar las ternas, según había detallado Marcelo Polino.