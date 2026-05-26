Ricardo Darín aclaró el por qué de su admiración hacía Wanda Nara.

El actor explicó sus dichos luego del fuerte respaldo a la modelo y conductora en la polémica de los Martín Fierro.

Ricardo Darín volvió a hablar de Wanda Nara después de haberla bancado abiertamente en la polémica por el galardón que le dieron en los Martín Fierro . Esta vez, el actor aclaró el revuelo que generó cuando se proclamó parte del "Team Wanda". En diálogo con Marina Calabró en El Observador, el protagonista de múltiples piezas del cine argentino explicó el trasfondo de sus elogiosos comentarios hacia la empresaria y conductora.

"Vivimos en una época de controversia permanente, donde cualquier cosa genera dos bandos: los que te enaltecen y los que te destruyen", arrancó el actor, marcando el clima que rodea cualquier declaración pública hoy en día. Darín fue claro sobre qué es lo que más le llama la atención de Wanda: que, según su lectura, llegó a la conducción sin formación previa en el rubro y aun así supo manejarse con solidez. "Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia", señaló.

Y siguió: "Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. Más allá de que te guste o no el personaje, o de si estás de acuerdo o no, no me pareció mal. Me pareció que estaba bien". Sobre por qué usó la frase "Team Wanda", el actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad: "Como soy medio exagerado, lo primero que se me ocurrió fue decir 'soy Team Wanda' para cortar la bola. Y se me vinieron encima —tanto los defensores como los detractores".

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Para cerrar, Darín reflexionó que toda esa reacción en sí misma dice mucho de Wanda: "Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella. A favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada".

Ricardo Darín bancó a Wanda Nara por la polémica en los Martín Fierro

Ricardo Darín generó sorpresa al salir a respaldar a Wanda Nara tras la polémica de los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta. Recordemos que la modelo ganó en la terna a mejor conductora y su galardón no fue bien recibido por varias figuras del medio.

“Wanda lo hizo muy bien”, afirmó el actor consagrado tras reconocer que miraba MasterChef Celebrity. Y fue más allá: “Yo soy team Wanda porque se inventó a sí misma”. “Es genial. Es una genia, muy inteligente”, halagó a la mediática.

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Además, Darín recordó entre risas pícaras el escándalo por los premios que Aptra le dio a Nara: “Ví que se le tiraron a la yugular”. En cuanto a su faceta de actriz de cine Ricardo exclamó: “Muero por verla”. Recordemos que la conductora está muy próxima a estrenar su serie vertical.

“Yo soy fan de Wanda. Hay que seguirla. ¿Qué es lo que hace ella? ¡Hagamos eso!“, blanqueó. Al final, Ricardo Darín apostó a Wanda Nara: “Pienso que puede ser buena actriz. No sé si ahora, pero me baso en el estado de ánimo”. “Ya me convocó una vez como productora y yo no fui”, remató con humor sobre su ídola.