El diagnóstico de Flor Vigna que preocupó a sus seguidores

La reconocida bailarina publicó un video donde contó detalles de su estado de salud y preocupó a sus seguidores. Qué dijo.

La cantante y bailarina Flor Vigna provocó la angustia de sus seguidores al anunciar en sus redes sociales un tema de salud que la mantiene preocupada pero por el cual ya inició un tratamiento para superarlo y que no le afecte un problema mayor. A través de un video, profundizó en su estado de salud sobre un tema que ya había anticipado en un video publicado en sus redes sociales.

"Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando. Me prometí a mí misma no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba, me va a hacer enfrentar muchas cosas que yo tenía que ver que no estaba viendo y en todas estas reflexiones escribí esto y quería compartírselos por si alguno está en la misma", comenzó diciendo en un emotivo video que generó preocupación.

A su vez, en el mismo mensaje, mostró un texto donde reveló que quiere soltar viejas versiones de sí misma : "Quiero tirar varias partes de mí a la mierda , la versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar, la que preferiría caer bien antes que sentirse libre, porque siento que uno sin darse cuenta se va domesticando para encajar, domesticando para encajar. Y en ese intento del síndrome de la niña buena, me voy achicando, me voy limitando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nom0leste/status/2059013086791536785&partner=&hide_thread=false Flor Vigna conto que le descubrieron un quiste en la cabeza pic.twitter.com/l2mMDACTx4 — nom0leste (@nom0leste) May 25, 2026

"Tocar fondo emocionalmente me hizo entender algo, no quiero gustarle a todos, no quiero gustarle a los otros, quiero gustarme más a mí. Y el que se tenga que ir, que se vaya. Ya mismo, echado. Yo no negocio más, porque hay lugares donde ya no quiero estar. Hay vínculos a los que quise mucho, pero siempre fui yo la que di, la que sostenía todo, pero la que nunca recibía nada", dijo Vigna sobre la experiencia que le dio afrontar las adversidades,

Por otra parte, dijo: "Hay respuestas sumisas que aprendí solamente para cuidar al otro y no para elegirme yo. Siento que la autenticidad es el camino más incómodo. Sé que crecer duele, pero no crecer duele más". Para cerrar, dijo: "Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé quien no quiero seguir siendo. Quiero integrar todo lo bueno que aprendí hasta acá, pero lo que no me sirve soltarlo bien lejos. Ya no más nenita tierna. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto".

Cuál había sido el video en el que había adelantado su situación