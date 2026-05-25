Pelea en la TV española por Pasapalabra y El Rosco: el efecto en Argentina

La TV española está atravesando una crisis sin precedentes, en la que los canales Telecinco y Antena 3 están luchando para quedarse con el botín que define el liderazgo del negocio televisivo español: Pasapalabra .

Es que el clásico programa de entretenimiento, y más específicamente “El Rosco”, es la sección que cierra el programa y diariamente lo convierte en el momento más visto de la TV en España.

Al ser tan codiciado el formato, hay una larga historia de conflictos legales, reclamos y sentencias a su alrededor, entre ellos idas y vueltas e involucra a integrantes de la industria televisiva de Gran Bretaña y buena parte de Europa desde hace más de veinte años.

La pelea tomó notoriedad global a finales de la semana pasada cuando los medios españoles dieron a conocer una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que “El Rosco” y Pasapalabra son dos formatos distintos, de dos dueños diferentes y que por ende Antena 3, el canal que compró los derechos para emitir el ciclo de entretenimientos en España a la señal británica ITV, debe dejar de emitir “El Rosco”, cuya propiedad intelectual pertenece a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

Pasapalabra y El Rosco a tribunales

Según figura en los documentos legales, “El Rosco” es “una creación original de sus autores Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a MC&F”. La productora holandesa había iniciado la demanda en reclamo de una compensación por daños y perjuicios por todos los años en los que el canal emitió “El Rosco” sin pagarles ni un solo euro.

Embed

Ante el fallo en su contra, Antena 3 confirmó al diario El País que seguirá emitiendo los episodios ya grabados de Pasapalabra íntegros, es decir con “El Rosco” incluido, durante “al menos varias semanas”, hasta que la sentencia se les comunique y se estipule una fecha en la que el espacio se tendría que modificar.

El dictamen del Tribunal Supremo llegó apenas unos días después de que otro tribunal condenara a Mediaset, la empresa televisiva dueña de Telecinco, el canal que emitió Pasapalabra entre 2007 y 2019, a pagarle a ITV un total de 73,2 millones de euros por emitir el programa sin autorización entre 2012 y 2019. Telecinco lo programaba desde 2007, pero la infracción se inició cinco años después.

Hace siete años, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a Telecinco a dejar de emitir el concurso, lo que supuso el inicio de un declive de audiencia para la cadena que llega hasta hoy. Y una batalla legal que derivó en el fallo que se dio a conocer el pasado 16 de abril.

Que dice la sentencia que afecta a la TV española

La sentencia del 16 de abril reconoce el reclamo de ITV sobre el “efecto arrastre” de Pasapalabra hacia los programas que venían después, un efecto que aumentaba las audiencias y, por tanto, los ingresos publicitarios. El tribunal, según informó El País, desestimó completamente un recurso de amparo de Mediaset que pedía varias medidas: primero, la nulidad del proceso; segundo, que se esperara a conocer la decisión del Supremo sobre el litigio entre la neerlandesa MC&F y Atresmedia, fallo que obliga a Antena 3 a dejar de emitir “El Rosco”; tercero, una fórmula alternativa de compensación y, cuarto y último, un descuento de la cifra de 13,6 millones pagados ya a terceros (MC&F y Good Formats) en el momento de la ruptura con ITV.

Pasapalabra (1)

Casi sobre el fin de semana, mientras Atresmedia lidiaba con la inminente pérdida de su formato estrella, su eterno competidor, Mediaset, presentó una denuncia ante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid por no considerar la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa al procedimiento distinto a “El Rosco”, que excluyó que los derechos de autor correspondientes pertenezcan a ITV.

“La Audiencia Provincial de Madrid ha liquidado los daños de ITV partiendo de la premisa de que la parte más interesante, atractiva y reconocible del concurso, así como la más significativa en términos de audiencia y explotación publicitaria (“El Rosco”) constituye parte integrante del formato inglés. Sin embargo, dicha premisa queda desmentida por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, circunstancia que incide directamente en los fundamentos jurídicos sobre cuya base se ha calculado el daño sufrido por ITV”, resalta la comunicación.

En virtud de ese razonamiento, la compañía anunció que evaluará todas las iniciativas judiciales oportunas, “incluida la solicitud de anulación del procedimiento de ejecución concluido en Madrid, con el fin de proteger íntegramente sus derechos e intereses”.

El conflicto que salpica a la TV argentina

Pasapalabra.

Para agregar una vuelta más al conflicto, apenas unas horas después de que se conociera la sentencia del Supremo contra Atresmedia, Mediaset volvió a la carga al revelar que hace un año y medio compró los derechos de “El Rosco” a la productora holandesa a la espera de poder utilizar el formato si el tribunal decidía que ya no podía emitirse en Antena 3. Por ahora, la productora no dio a conocer qué hará con el formato que en varios mercados dónde se emite Pasapalabra es parte integral y la más vista del programa.

Así sucede con la versión que pone al aire Telefe que, con ligeras modificaciones, fue adaptada de la versión italiana con “El Rosco” incluido. Según los medios europeos, la intención de los creadores de la famosa rueda alfabética fue sentar un precedente en la justicia española para luego darle impulso a nuevos reclamos legales en otras partes del mundo por lo que es probable que eventualmente Telefe deba lidiar con los mismos problemas que atravesaron Antena 3 y Telecinco en estos años.