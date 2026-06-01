El detalle que generó polémica tras la declaración ilustre a Emilia Mernes

En las redes sociales, el periodista de espectáculos Fede Flowers reveló una situación particular que generó un sinfín de críticas.

Emilia Mernes vivió un momento de suma felicidad luego de que fue declarada como ciudadana ilustre en la ciudad de Nogoyá, Entre Rios, su lugar de nacimiento. Todo enmarcado en una gran carrera profesional como cantante en la cual le destacan la capacidad para llevar su ciudad natal a todas partes del mundo.

Sin embargo, ese reconocimiento quedó marcado por una situación polémica, debido a una acción que no pasó desapercibida durante el evento. Es que en medio de la ceremonia hecha en la Casa de la Cultura y en la que estuvieron distintas personas cercanas a ella y, también, vecinos de la localidad, apareció un problema con la musicalización del evento.

“Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo", dijo con un micrófono en la mano y sumamente emocionada. Luego, agregó: “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2061183635609326059&partner=&hide_thread=false UN PAPELON! Emilia recibió la distinción de ciudadana ilustre de la cultura de Nogoyá (Entre Ríos) lugar de donde oriunda la cantante. Agradeció muy emocionada a la familia, amigos, entorno pero cuando terminó el discurso le pusieron “la original” el tema que canta con Tini. Un… pic.twitter.com/2EmBGCxngO — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 31, 2026

Luego de esa situación emotiva llegó un momento de incomodidad cuando la organización musicalizó el evento con la canción "La Original", titulo que protagoniza con Tini Stoessel, una figura con la que habría terminado su relación amistosa en medio de un escándalo.

“¡Un papelón! Emilia recibió la distinción de ciudadana ilustre de la cultura de Nogoyá. Agradeció muy emocionada a la familia, amigos y entorno, pero cuando terminó el discurso le pusieron ‘La Original’, el tema que canta con Tini Stoessel. Un tacto tremendo la organización del homenaje a Emilia”, escribió el periodistra Fede Flowers contando la situación. Más allá de esto, lo sucedido no pasó desapercibido pero tampoco generó malestar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madurelme/status/2061210430886854856&partner=&hide_thread=false Vivimos en un País en donde en vez de nombrar ciudadanos ilustres a médicos, docentes, profesores, bomberos o policías, nombran “Ciudadana ilustre” a EMILIA MERNES



así estamos

No salimos más del pozo pic.twitter.com/72TtPP0QAq — MADURELME ® (@madurelme) May 31, 2026

El detalle que generó polémica durante la sesión que la declaró Ciudadana Ilustre

Uno de los puntos por los que fue destacada, más allá de su nivel artístico, es por el permanente vínculo que tiene con su ciudad natal. Ante este panorama, el Ejecutivo Municipal destacó con este reconocimiento el impacto cultural que tiene en la sociedad y, también, por llevar la bandera entrerriana y hacer conocer la provincia en cada lugar del mundo. Sin embargo, cuando todo era felicidad, un llamativo gesto llamó la atención y generó una tensión particular.

Es que mientras debatían el proyecto, la viceintendenta de Nogoya, Desiree Peñaloza, del partido político Juntos por Entre Ríos, decidió retirarse del recinto "por principios éticos" y en defensa de una institución educativa de la ciudad. Es que hace tiempo la artista había confesado situaciones de bullying sufridas en su adolescencia, durante su paso por un colegio de dicha ciudad.

Emilia Mernes

Esas declaraciones habían dividio las opiniones sobre la artista. Más allá de esto, el área de Cultura homenajeó a la artista por “el impacto global” de la cantante y por visibilizar a Nogoyá en los distintos lugares del mundo.