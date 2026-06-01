Enojo y malestar de la familia de Sergio Denis por el cierre de la causa

La muerte de Sergio Denis tras un accidente ocurrido el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, en Tucumán, todavía sigue generando dolor en sus fanáticos y su círculo íntimo. A días de que se hayan cumplido seis años desde su muerte concretada el 17 de mayo de 2020, la Justicia sorprendió y generó malestar debido a cierre del expediente que provoca la imposibilidad de apelar.

Según contó el periodista Pablo Layus , la causa se cerró definitivamente por una serie de inconsistencias y demoras en los plazos procesales. Entre la información, dio a conocer que la familia evaluaba llevar la causa de Tucumán a un juzgado nacional debido a que existía una instancia que le otorgaba la posibilidad. "Para que esto pasara, la Corte Suprema de Tucumán debía tomar una decisión sobre una apelación que ellos hacían porque la Justicia de esa provincia, en primera instancia, dijo que lo de Sergio Denis fue un accidente ”, dijo el periodista.

Por otra parte, agregó: “Se enteraron por nosotros que la causa está totalmente cerrada. Ahora dicen que van a analizar esta semana la posibilidad de ir a una instancia internacional, pero tienen que ver todavía todos los elementos (con los que cuentan). Pero nadie les avisó lo que la justicia de Tucumán había resuelto, así que hoy la causa de Sergio Denis es “no pasó nada, se cayó, es un accidente”".

El sueño pendiente de Sergio Denis en su carrera

La muerte sorpresiva de Sergio Denis luego de un largo período de lucha tras su caída arriba de un escenario en San Miguel de Tucumán generó un dolor especial en sus seguidores. Es por eso que cada 15 de mayo, desde el año 2020 cuando fue su muerte, se lo recuerda en el mundo artístico.

Todo el proceso doloroso inició en la caída que sufrió en el escenario del Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán cuando daba un show de sus canciones más icónicas, sin pensar que podía ser su último recital. Mientras cantaba y conectaba directamente con los fanáticos que estaban frente a sus ojos, caminó unos breves pasos hacia atrás, trastabilló y cayó al vacío iniciando graves lesiones.

Luego de catorce meses de lucha tras el accidente, Sergio murió de una forma que había anticipado en un sueño luego de un episodio de salud donde había estuvo 17 minutos sin signos vitales por un infarto sufrido durante 2007 en Paraguay. En 2018 había contado que tras ese episodio tuvo un sueño similar a cómo fue la forma de su muerte.

Sergio Denis - Portada

"Lo que vi es que de pronto estaba en un rectángulo negro, con una ventana negra. Vi a una mitad mía ahí adentro, insultando a la muerte y al diablo. No me daba por vencido. Me acuerdo que peleaba para no estar ahí. Hasta que logré salir y volví a mí. Pero antes había tenido la imagen de caerme de un tablón y caía en la muerte, en un espacio negro”, contó en diálogo con KZO.

El sueño que tenía por cumplir

Al prestigioso artista le quedó un sueño pendiente por el que estaba trabajando para cumplir: en su mente estaba pensando un show en el Estadio Luna Park, para festejar sus siete décadas de vida junto a sus fans. Sin embargo, su vida dio un giro de 360 grados.