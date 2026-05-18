Fuerte descargo de Tini Stoessel en pleno show en Salta: qué dijo y por qué se hizo viral

La cantante se tomó un tiempo en su show hecho el pasado sábado en Salta y lanzó un fuerte mensaje que hizo paralizar a todos los fanáticos.

Tini Stoessel paralizó el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta durante el show que brindó el sábado 16 de mayo al tomarse un tiempo y esbozar una reflexión sobre los abusos y la violencia de género que viven muchas mujeres. Un discurso que no pasó desapercibido en un show imponente.

“Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”, comenzó diciendo en su relato y sumó sobre el miedo que atraviesan distintas mujeres que pasan por hechos de violencia de género: “Qué injustas muchas cosas. Al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa”.

En la misma línea se refirió a la metodología que usan distintas personas para evitar ser atacadas: “Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa, que estás bien, que estás ‘a salvo’, en el trabajo, en el colegio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mph951fm/status/2056376376656019795&partner=&hide_thread=false Que importante el mensaje de Tini para todas las mujeres presentes en su show de Salta



Metro Power Hits — la música no para.

https://t.co/UF7qRfYwG7#SoloHits #Metro951 pic.twitter.com/ZFsDYSimAP — Metro Power Hits 95.1 (@mph951fm) May 18, 2026

“Acá estamos todas juntas, en la misma lucha, pero esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar”, contó Tini y apuntó para dar sensaciones: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte”.

La atención estaba puesta en sus palabras y el público escuchaba con atención el mensaje que esbozó por los altoparlantes: “Escuchá este silencio y me parece estremecedor, de verdad”.

Para cerrar, sostuvo: “¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle, que cambien tantas cosas? No tengan miedo de hablar, de denunciar. Y espero que seamos más escuchadas”.