La reacción de Nazarena Vélez ante el llanto de Barbie Vélez por los dichos de Fede Bal.

La conductora y productora teatral tomó cartas en el asunto en la controversia que tiene como protagonista a su hija.

Barbie Vélez había decidido no hablar más de su conflictiva relación con Fede Bal , que finalizó en 2016 en medio de denuncias por lesiones agravadas y violencia de género que presentó en contra el actor. A eso, le continuó la contrademanda que él interpuso por lesiones y amenazas, y el sobreseimiento que la justicia dictó para ambos en 2017. Cabe recordar que todo comenzó cuando la actriz apareció en la tapa de una revista con moretones en los brazos, a partir de allí comenzó un idea y vuelta de denuncias entre ambos.

En ese momento y según lo que contó Barbie, ella siguió adelante y trató de recuperarse de ese duro periodo de su vida. Hasta este fin de semana que volvió a estar en bocas de todos. El detonante fueron las declaraciones de Bal en el programa de José María Listorti en Blender, donde el actor aseguró, entre otras cosas, que “el tiempo le dio la razón”. Las palabras generaron la furia de Barbie, que pasó el fin de semana recibiendo mensajes de seguidores que le preguntaban sobre el tema y llegó a un límite.

El quiebre se produjo primero en Storytime (Bondi Live) y luego frente a las cámaras de Puro Show, que fueron a buscarla para que siguiera hablando. Junto a ella estaba su madre, Nazarena Vélez . En esta oportunidad, a diferencia de otras ocasiones en las que salió a defender públicamente a su hija, esta vez eligió la mesura y decidió no sumar más enojo a la situación. Cuando le preguntaron cómo estaba atravesando este momento, la actriz respondió contundente: “Ver a una hija llorar y remover un momento tristísimo de su vida es súper triste”.

Embed - Tras 11 años, se reavivó el conflicto entre BARBIE VÉLEZ Y FEDE BAL

El cronista le recordó su historial de defensa pública y le preguntó qué le pasaba a ella con todo esto. La respuesta fue breve y definitiva: “Te repito, sufro mucho por verla sufrir a ella. No quiero hablar más del tema yo tampoco. Gracias”.

El cruce de declaraciones entre Barbie Vélez y Fede Bal

Antes de que Nazarena interviniera en la entrevista, Barbie Vélez también tuvo su mano a mano con el cronista y fue directa al explicar qué la llevó a hablar después de tanto tiempo: “Estábamos tocando el tema de Agostina, que es un tema que nos sensibilizó muchísimo obviamente, y se sumó que todo el fin de semana estuve recibiendo mensajes de ‘¿Che, Barbie viste esto?’, ‘¿Che, qué opinás de esto?’, ‘¿Podés contestar?’, ‘¿Podés hablar?’“

Y siguió: “Llegó un punto que me cansé, me agoté, hace 10 años que no hablo del tema, que no le doy entidad, que me banqué un montón de injusticias y no hablé, bajé la cabeza, pero la verdad que me cansé, me cansé que se hable con esa impunidad y simplemente eso, pedir que se calle la boca, que no se hable más del tema porque me angustia muchísimo”.

image

Cuando el cronista le preguntó si alguna vez tuvo ganas de levantar el teléfono y contactar a Bal, la actriz fue tajante: “No, no me interesa bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Ya está terminadísimo, para mí terminó hace 11 años, por eso no puedo creer que del otro lado no esté terminado, ya está, se terminó, tengo una familia hermosa, estoy feliz y tener que angustiarme un fin de semana porque de vuelta los dichos y cada tanto se reflota el tema y es la misma persona que lo reflota, me hartó la situación”.

Recordemos que durante el fin de semana Fede Bal había hablado de su relación con Barbie. “Cuando vas con la verdad… Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”, relató. “La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, reflexionó, separando lo mediático de lo judicial. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, agregó.