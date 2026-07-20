Netflix dio a conocer las fechas de todas las producciones que se lanzarán en los próximos días: ideales para este receso invernal.

Los estrenos de Netflix Argentina esta semana: qué series y películas ver del 20 al 26 de julio

Netflix vuelve a mover el tablero de los estrenos en Argentina y arranca la semana con nuevas series y películas para todos los públicos. Hay lanzamientos fuertes y otras sorpresas que llegan a la plataforma con fecha definida y que ya se pueden marcar en la lista para ver. Series originales, películas recién llegadas al catálogo y nuevas temporadas se suman a Netflix con la intención clara de renovar el ranking y colarse en las conversaciones de los fanáticos.

De "WWE: Increíble" a "Una tóxica historia de amor”, a continuación, el repaso completo de los estrenos de Netflix de la semana del 20 al 26 de julio, con las fechas de lanzamiento y toda la información para elegir qué ver según el ánimo y el tiempo disponible.

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Una tóxica historia de amor (estreno 22 de julio)

La película sigue el caso de una mujer detenida por presuntamente planear una violenta conspiración dirigida contra la esposa de su expareja. Sin embargo, conforme las autoridades profundizan en la investigación, comienzan a salir a la luz nuevas pruebas y testimonios que revelan una red de mentiras, manipulaciones y traiciones entre los involucrados.

Elize: Sombras de una mujer (estreno 22 de julio)

Una antigua escort trata de ignorar las infidelidades de su rico marido. Pero esa traición envenena su matrimonio.

Nueva vida en Ransom Canyon (estreno 23 de julio)

Staten y Quinn persiguen nuevas oportunidades para devolver la esperanza y la prosperidad a Ransom Canyon…, mientras se animan a enfrentar sus verdaderos sentimientos.

Los creyentes (estreno 24 de julio)

Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

72 horas (estreno 24 de julio)

Para salvar su carrera, un ejecutivo publicitario cuarentón se une a unos veinteañeros en una alocada despedida de soltero en Miami cuando lo agregan por error al chat grupal.

Heartstopper: Detrás de cámaras (24 de julio)

Un especial con el detrás de escena de una de las series más elegidas de Netflix. Allí se podrá conocer el proceso creativo, momentos inéditos de la saga y, también, la evolución de los actores con esta historia.

Ya sea para elegir una película y cerrar el día o para empezar una serie y seguirla durante el fin de semana, los estrenos de la semana marcan el ritmo de lo que se verá en Netflix en los próximos días.

Y eso no es todo, porque la plataforma ya anunció algunos lanzamientos para la próxima semana, con títulos como "Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad" (29 de julio), "Furioso" (29 de julio) y "Proyecto Final" (29 de julio) que no te podés perder.