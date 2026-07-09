Los 2 actores que se sumarían a "En el barro" en la nueva temporada: quiénes son

La producción a cargo de Sebastián Ortega puso manos a la obra pensando en la tercera entrega de la serie de Netflix .

Tras el éxito de las dos primeras temporadas, se encuentran en una etapa de preproducción los nuevos episodios de "En el barro" . Luego de que trascendiera que los próximos capítulos de la serie argentina de Netflix serán todavía más intensos que los anteriores, ahora se conoció que dos reconocidos actores podrían sumarse a la ficción producida por Sebastián Ortega , una noticia que alimentó aún más el entusiasmo de los fanáticos.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el elenco de "En el barro 3" se reunió para celebrar los 20 años de Underground-Telemundo, la productora a cargo del proyecto, en un encuentro del que participaron los directores Paula Hernández y Pablo Fendrik junto a buena parte del equipo artístico. Allí también comenzaron a ultimar detalles de la nueva etapa de grabaciones, que tendrá como principal escenario una impactante cárcel montada dentro de una fábrica en desuso de tres pisos, ubicada en el oeste del Gran Buenos Aires y restaurada especialmente para la serie.

Entre las incorporaciones para la nueva temporada de "En el Barro" , ya confirmadas aparecen Ana Garibaldi, Juana Molina y Valentina Zenere , quien incluso renovó recientemente su imagen para volver a ponerse en la piel de su personaje.

A ese grupo también se suman los actores Marco Antonio Caponi y Juan Palomino, cuyo nombre aún no había sido relacionado al proyecto carcelario. Mientras, la producción mantiene conversaciones para concretar otra incorporación de peso: la de Arnaldo André, uno de los nombres que más entusiasmo genera dentro del proyecto.

La intención de los responsables de la ficción es ampliar todavía más el universo de "En el barro" con personajes que aporten nuevas historias y conflictos. Por eso continúan las negociaciones para cerrar el elenco definitivo antes del inicio de las grabaciones de la tercera temporada de la serie.

Las famosas que fueron rechazadas para "En el barro"

Luego del éxito que tuvo en Netflix el spin-off de la serie argentina, “El Marginal”, titulada “En el barro”, influencers, conductoras y actrices salieron a mostrar en redes sociales sus casting fallidos que le enviaron a la producción de la ficción en la que esperaban lograr algún papel: Sofi Morandi, Sofía “Jujuy” Jiménez, Marti Benza y Yoyi Francella, la hija de Guillermo, se destacan entre las famosas rechazadas.

En pleno programa de Luzu, “Antes que Nadie”, Yoyi Francella confesó que había enviado su casting para la producción encabezada por Sebastián Ortega. Lo curioso fue que, entre risas, su compañera de programa la actriz Micaela Vázquez reveló que también presentó un video con su interpretación de una carcelaria para ver si lograba cazar algún papel en la ficción de Netflix.

Esta secuencia se repitió por todo Instagram en los últimos días. “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura”, posteó Sofi Morandi junto a una serie de videos cortos donde se la ve actuando de carcelaria allá por el 2023, cuándo comenzó a desarrollarse el casting para la serie.

Otra que mostró en redes sociales cómo fue su casting fue la actriz y modelo Sofía “Jujuy” Jiménez que se postuló para el papel de Marina Delorsi, la joven acusada de matar a su novio que, finalmente, obtuvo Valentina Zenere.