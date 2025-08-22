De Sofi Morandi a Jujuy Jiménez, las famosas rechazadas para "En el barro"

Luego del éxito que tuvo en Netflix el spin-off de la serie argentina, “El Marginal”, titulada “En el barro” , influencers, conductoras y actrices salieron a mostrar en redes sociales sus casting fallidos que le enviaron a la producción de la ficción en la que esperaban lograr algún papel: Sofi Morandi , Sofía “Jujuy” Jiménez , Marti Benza y Yoyi Francella , la hija de Guillermo, se destacan entre las famosas rechazadas.

En pleno programa de Luzu, “Antes que Nadie”, Yoyi Francella confesó que había enviado su casting para la producción encabezada por Sebastián Ortega. Lo curioso fue que, entre risas, su compañera de programa la actriz Micaela Vázquez reveló que también presentó un video con su interpretación de una carcelaria para ver si lograba cazar algún papel en la ficción de Netflix.

Esta secuencia se repitió por todo Instagram en los últimos días. “El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura”, posteó Sofi Morandi junto a una serie de videos cortos donde se la ve actuando de carcelaria allá por el 2023, cuándo comenzó a desarrollarse el casting para la serie.

Embed - Sofía on Instagram: "El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura."

“Siento que fue una verg..., pero dado a que en esta red social siempre se publica lo lindo, me gustó encontrarme con una parte de este material porque más allá de no haber quedado me miro con un poco de ternura y compasión”, analizó la actriz.

Las actrices rechazadas por el casting de "En el Barro"

Otra que mostró en redes sociales cómo fue su casting fue la actriz y modelo Sofía “Jujuy” Jiménez que se postuló para el papel de Marina Delorsi, la joven acusada de matar a su novio que, finalmente, obtuvo Valentina Zenere.

“Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no?”, aportó la modelo mientras se la ve llorando, con un pucho en la mano y argumenta que ella no lo mató. “Al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no! Y sin embargo lo sigo intentando”, agregó en el posteo que, al igual que el resto, se viralizó en las redes.

Embed - s on Instagram: "Hoy lo veo y me río, y pienso, que caradura no? pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no!"

Otra presentación que sorprendió fue la de la actriz de "Envidiosa", otra de las producciones argentas de Netflix, Agustina “Papry” Suasquita, que interpretó a la novia de una de las amigas de la protagonista. La joven se hizo conocida por los videos cómicos de la plataforma YouTube con "Hecatombe", y contó que apeló a la "federalidad" para interpretar el papel de una “cordobesa guasa”, provincia de la que es oriunda.

Marti Benza no hizo declaraciones acerca de su casting pero si mostró un video donde se la ve haciendo los paneos de perfil, costado y frente con un look de penal. Otra que bromeó con haberse presentado fue Cami Jara, compañera de "TDT" de Benza.

De esta manera, las actrices compartieron con total confianza y sin tapujos con su público sus castings fallidos para una de las series del momento. No tuvieron miedo de exponer que hasta ellas son rechazadas de vez en cuando.