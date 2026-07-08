Según la AIC, la inestabilidad continuará durante el jueves, con lloviznas, bajas temperaturas y una mejora progresiva desde el viernes.

Se cumplió el pronóstico y llegó la lluvia a Neuquén: hasta cuándo seguirán las precipitaciones.

La lluvia finalmente llegó a Neuquén y confirmó el pronóstico anunciado para la región. Desde este miércoles, las precipitaciones se hicieron sentir en distintos sectores de la capital provincial, en medio de una jornada gris, fría y con una marcada presencia de humedad.

Aunque las lluvias se presentaron de manera débil e intermitente, alcanzaron para modificar las condiciones habituales de circulación y generar calles mojadas en distintos barrios. El cielo permaneció cubierto durante buena parte del día y la temperatura se mantuvo baja, con una sensación térmica todavía menor por la combinación del frío y la humedad.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) había anticipado el ingreso de aire húmedo sobre los valles, la meseta y parte del norte de la Patagonia. Ese escenario favoreció la formación de nubosidad y la aparición de lluvias y lloviznas en Neuquén capital y localidades cercanas.

El organismo regional indicó que la inestabilidad no terminará de manera inmediata. Las precipitaciones podrán continuar durante las próximas horas y mantenerse, con distinta intensidad, a lo largo del jueves.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Neuquén

Según el pronóstico de la AIC, el jueves volverá a presentarse con cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias débiles y dispersas. No se esperan precipitaciones intensas ni tormentas fuertes, pero sí períodos de lloviznas que podrían repetirse durante diferentes momentos del día.

La jornada continuará fría y húmeda, con poco aumento de la temperatura durante la tarde. Las condiciones más inestables se concentrarán entre la madrugada y la noche del jueves, aunque la lluvia no será permanente en toda la ciudad.

Esto significa que podrán registrarse pausas sin precipitaciones y, posteriormente, nuevos períodos de lluvia débil. La mínima será de 4 grados, mientras que la máxima solo ascenderá a los 11 grados.

La AIC anticipó que el inicio del fin de semana continuará inestable, dado que el viernes se espera una jornada fría y lluviosa. Las temperaturas seguirán siendo bajas, especialmente durante la mañana y la noche.

La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de solo 8 grados. En tanto, el viento podría hacerse presente con ráfagas de hasta 37 kilómetros por hora durante el día.

Precaución para circular por la ciudad

La lluvia obliga a extremar los cuidados al momento de circular. Las calles mojadas reducen la adherencia de los neumáticos y aumentan la distancia necesaria para frenar, por lo que es importante disminuir la velocidad y mantener una mayor separación entre los vehículos.

También se recomienda evitar maniobras bruscas, respetar las distancias y prestar especial atención en rotondas, esquinas y accesos. En algunos sectores puede acumularse agua, principalmente donde los desagües se encuentran cubiertos por hojas o residuos.

Los peatones también deberán circular con precaución. Las veredas húmedas pueden volverse resbaladizas y en algunas esquinas pueden formarse pequeños charcos que dificulten el cruce.

De esta manera, la inestabilidad continuará hasta el inicio del fin de semana con precipitaciones débiles y períodos de lloviznas, mientras que la mejora comenzará a sentirse desde el sábado, aunque la lluvia dejará lugar al viento.