Liga Federal de básquet: los cuatro neuquinos, afuera en el primer cruce nacional

Se cerró una Liga Federal de básquet para el olvido. Ninguno de los cuatro neuquinos que llegaron a la instancia nacional de la Liga Federal de básquet pudo avanzar una fase. Tanto Pérfora como Independiente , Centro Español y Pacífico cayeron ante rivales que demostraron ser superiores.

El último en quedarse afuera fue el Rojo, que cayó 2 a 1 en su serie ante Regatas de San Nicolás. Luego de perder el primero de visitante la semana anterior, con buen básquet había ganado el domingo por 79 a 49, mostrando una defensa excelente y poder de gol.

Sin embargo, el partido del lunes fue totalmente distinto y Regatas dominó en la mayor parte del encuentro, con parciales de 14-24, 28-45 y 53-57 para el final 70-82 . Nicolás Ferreyra fue determinante con 31 puntos para la visita. No alcanzaron los 23 de David Oviedo, que tuvo destellos en la noche de La Caldera.

Quedó la sensación de que el Rojo estaba para más, después de haber sido el "2" de la clasificatoria y eliminar a Deportivo Roca en el cruce zonal.

Lo mismo pasó con Pérfora, que tampoco pudo aprovechar la localía. La mano arrancó torcida cuando sufrió una derrota dolorosa en Santa Rosa ante All Boys, que lo corrió de atrás y se llevó el primer punto por 99 a 91.

Ya en Plaza Huincul, el Verde pudo mostrar algo de su buen juego para poner el 1-1 de la mano de Pedro Emilio, con 22 puntos.

Sin embargo, el domingo apareció Agustín Sánchez, con 25 puntos, para cumplir con "la ley del ex" y encabezar la victoria de los pampeanos. Fue 82 a 70 y Pérfora se quedó con las manos vacías.

Si bien compitió, lo de Pérfora sabe a poco para haber sido el "1" de la Conferencia Sur y luego de su gran actuación en la temporada 2025, cuando llegó a jugar una de las dos finales por el ascenso. En la fase anterior había eliminado a Petrolero, su clásico rival, que fue el peor de la fase regular.

Pacífico, que venía de dejar afuera a Club Plottier, era el único neuquino que había ganado en el primer punto de su llave, pero Belgrano de San Nicolás le dio vuelta la serie y también lo dejó afuera con autoridad.

Hubo momentos calientes durante los primeros dos partidos, tanto en el Viejo Ramírez como en San Nicolás, que incluso llevaron a cruces afuera de la cancha. De hecho, el tercer y decisivo juego, que Pacífico perdió 71 a 65, se disputó a puertas cerradas en una decisión de la Confederación Argentina de Básquet que generó críticas.

Centro Español le había ganado fácil a Atlético Regina en el primer cruce regional, pero después estuvo lejos de avanzar. Tras la caída en El Templo, fue 83 a 66 en General Pico para Ferro, que barrió la serie 2 a 0 y se metió en la siguiente instancia.

Como conclusión, estos resultados expusieron la caída del nivel de los equipos neuquinos, que en otras temporadas tuvieron mayor roce en la Conferencia Sur y lucieron en mejor forma a la hora de avanzar. Las razones son presupuestarias y deportivas.