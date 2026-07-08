Qué dijo el DT de Francia de la terna argentina que dirigirá en su partido contra Marruecos.

En la conferencia de prensa previa al partido de su selección, Francia contra Marruecos , el entrenador Didier Deschamps respaldó la actuación de su compatriota, Francois Letexier , quién en la jornada de ayer fue el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina y Egipto . En este sentido, el DT evitó polemizar sobre la designación del argentino Facundo Tello como juez principal del duelo de este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026 .

Deschamps fue consultado en la conferencia de prensa de este miércoles sobre el nombramiento de Tello, sumado a que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR en el duelo que iniciará a las 17 (hora argentina) en Boston: “Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido”.

El seleccionador de 57 años aclaró que “siempre hay decisiones que pueden generar debate” en torno al papel arbitral y agregó: “Todo depende de la perspectiva”. Pero evitó profundizar su mirada en la labor de Tello: “Pueden cuestionarlo, pero yo actúo bajo el principio de que hay citas programadas y no podemos hacer nada al respecto. Me aseguro de confiar en los árbitros”.

“Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival”, se sinceró. A continuación, buscó darle un corte a la situación: “Todo lo contrario. Está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible”.

El debate por las designaciones de los árbitros en los partidos de Argentina y Francia

La designación de Francois Letexier como árbitro principal de Argentina-Egipto significó una alarmante falta de prudencia de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Para muchos especialistas se trató de un error político e institucional que atentó contra la imagen de imparcialidad que debe proteger una Copa del Mundo, ya que Albicelestes y franceses mantienen una rivalidad futbolística desde la final de Qatar 2022 y ambos equipos continúan en la pelea por el título.

Sin embargo, el trabajo del experimentado juez, uno de los mejores de Europa, para muchos de sus colegas fue impecable. Su primera decisión importante fue la sanción de un claro penal por una infracción de Haissem Hassan a Nicolás Tagliafico, que fue malogrado por Lionel Messi en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, Egipto ganaba 1-0 y Mostafa Ziko marcó el segundo tanto, pero el encargado francés del VAR, Jérome Brisard, advirtió una evidente falta a Lisandro Martínez en el origen de la jugada y llamó a Letexier, quien miró todo en el monitor, invalidó el gol y cobró tiro libre para el campeón del mundo en campo rival.

Sobre el final, el cuadro africano reclamó presuntos penales inexistentes a Mohamed Salah y Hamdy Fathy en la acción terminada por Enzo Fernández. Previo al saque de mitad de cancha, fue expulsado un ayudante egipcio que intentó increpar a Messi de forma violenta. Y al término del encuentro, Ziko apuntó su mirada hacia un único culpable: “El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado”. “Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer”, lanzó en un tono irónico.