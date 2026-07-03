Pérfora y Español buscarán revertir la serie, el Deca la clasificación

Este sábado, tres de los cuatro neuquinos que juegan la Liga Federal de básquet saltarán a la cancha.

Este fin de semana continúan los playoffs interconferencias de la Liga Federal de básquet y los equipos neuquinos se juegan la ropa. Pérfora se presentará de local, mientras que Centro Español de Plottier y el Club Pacífico lo harán como visitante.

El Verde hizo un gran partido en Santa Rosa la semana pasada, pero cayó ante All Boys y ahora buscará dar vuelta la serie en el Oscar Piti Claris. Ese cotejo inicia a las 21:30 en Plaza Huincul.

El que la tiene mas difícil es Centro Español, que perdió en El Templo y ahora irá por la épico en General Pico ante Ferro, desde las 21.

Santana fue la figura excluyente de la noche para el Torito. Foto: prensa Pacífico.

Pacífico fue el único que pudo ganar en el comienzo de su serie y le tocará visitar a Belgrano de San Nicolás. El encuentro se disputará desde las 20:30 en la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. No será de la partida Facundo Pascolatt en el local, luego de haber sido expulsado y sancionado en el juego 1 disputado en El Viejo Ramírez. Por agresión sobre Lucas Romera, además, deberá pagar una multa de 600 mil pesos que le puso CAB.

Independiente juega el Domingo

El Rojo cayó sin atenuantes con Regatas de San Nicolás y el domingo a las 20:30 recibirá a su rival en La Caldera.

En todos los casos, las series son al mejor de tres partidos, por lo que si este fin de semana se repite ganador, habrá barrida. En caso de ponerse 1 a 1, cualquiera de las llaves iría con su tercer y definitivo partido al día siguiente en el mismo reducto.