Los Leones no pudieron con Países Bajos y se jugarán la clasificación en la última fecha

La selección masculina de hockey deberá ganarle a Nueva Zelanda para seguir con vida en el Mundial.

Argentina sufrió su primera derrota en el Mundial de hockey. Los Leones cayeron 3-1 frente a Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A y ahora deberán afrontar un partido decisivo para saber si continúan en carrera en el certamen.

El próximo desafío será Nueva Zelanda, el jueves desde las 7:30 , en un duelo que definirá la clasificación a la siguiente instancia. El seleccionado argentino había comenzado el torneo con una victoria contundente ante Japón, por lo que todavía conserva buenas posibilidades de avanzar.

El encuentro ante los neerlandeses tuvo un momento clave durante el tercer cuarto , cuando el conjunto europeo logró sacar la diferencia que terminó siendo definitiva. Hasta ese momento, ambos equipos habían conseguido repartirse el protagonismo y el marcador estaba igualado.

Tijmen Reyenga puso nuevamente en ventaja a Países Bajos a través de un córner corto, con una potente ejecución que dejó sin respuestas al arquero argentino. Poco después, Duco Telgenkamp amplió la diferencia luego de anticiparse dentro del área y sacar un fuerte remate de media vuelta.

Argentina intentó reaccionar en los últimos 15 minutos. Los Leones adelantaron sus líneas y generaron algunas situaciones para descontar, pero no lograron transformar esas oportunidades en goles y terminaron perdiendo por 3-1.

El resultado había comenzado a complicarse desde el primer cuarto. Thierry Brinkman, capitán neerlandés, abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos. El delantero recibió una pelota aérea y definió con mucha categoría para establecer el 1-0.

La respuesta argentina llegó rápidamente. Nicolás Della Torre igualó el partido mediante una ejecución de córner corto, lo que permitió a Los Leones llegar al segundo cuarto con el encuentro nuevamente equilibrado.

¡SE AVECINA UN PARTIDAZO! Córner corto eficaz de Los Leones y gol de Nicolás Della Torre para el 1-1 parcial entre Argentina y Países Bajos a los 11 minutos del primer cuarto en el Mundial de Hockey.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/cmVIWSqfwh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Durante ese período, Argentina dispuso de otra chance desde el córner corto para pasar al frente, pero la defensa de Países Bajos logró contener la situación. Sobre el cierre, además, el seleccionado nacional sufrió la expulsión temporal de Matías Andreotti, quien recibió una tarjeta amarilla y debió permanecer 10 minutos fuera del campo.

Ese tramo resultó especialmente importante para el desarrollo posterior del partido, ya que Países Bajos consiguió imponer condiciones después del descanso y aprovechó sus oportunidades para inclinar definitivamente el marcador.

Una definición a todo o nada

Pese a la caída, Los Leones permanecen segundos en el Grupo A, posición que consiguieron gracias al triunfo por 3-0 sobre Japón en la primera jornada.

Ahora deberán afrontar un compromiso sin margen para especular. Nueva Zelanda será el próximo rival y estará en juego el pasaje a la segunda ronda.

El seleccionado argentino buscará recuperarse rápidamente de la derrota ante Países Bajos y conseguir una victoria que le permita continuar en el Mundial. El jueves a las 7:30 será la hora de la verdad para Los Leones.

Las Leonas jugarán este miércoles

Las argentinas superaron el lunes 3-2 a Alemania por la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Mundo, un resultado que encamina su acceso a la siguiente etapa.

Luego de un debut con gusto a poco frente a Estados Unidos, donde el empate no dejó conformes a las albicelestes, la victoria y sobre todo la forma de la misma, dejaron bien paradas a Las Leonas para lo que viene.

Las albicelestes quedaron a un paso de los octavos de final, fase a la que acceden las dos mejores ubicadas de la zona. El combinado nacional volverá a saltar a la cancha este miércoles frente a Escocia, a partir de las 6:00 (hora de la Argentina).