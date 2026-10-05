Qué dijo Enner Valencia tras el flojo debut de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador.

Por su liderazgo, trayectoria e historia, Enner Valencia es una palabra más que autorizada cuando de la Selección de Ecuador se trata. Más allá de haberse retirado luego del Mundial 2026, el delantero de Boca reveló que sigue en contacto con varios jugadores del plantel y le dio un espaldarazo a Marcelo Gallardo , cuyo arranque al frente de la Tri no estuvo acompañado por los resultados.

Luego de la goleada 3-0 ante Corea del Sur y las caídas por penales con Japón y Panamá durante la fecha FIFA, que demostró que el Muñeco tendrá un arduo trabajo de aquí en adelante para impregnar su ADN futbolístico, el ex capitán apoyó al DT y explicó que “es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo". "Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien“, sostuvo el atacante de 36 años, en diálogo con Doble 5, posterior al triunfo 3-0 de Boca ante Unión de este viernes.

En ese sentido, consultado sobre si existía la chance de rever su decisión y retornar a la Selección de Ecuador -tal como lo hizo Hernán Galíndez-, donde jugó más de 100 partidos e hizo 49 goles, Valencia se mantuvo firme en su postura: "Con la familia tomamos la decisión de ya parar, de decir adiós a la selección y ahora van a tener un hincha más de acá apoyando".

Pese al hat-trick que le convirtió a Racing y la mejoría progresiva que viene mostrando desde su arribo a Boca, donde le costó adaptarse las primeras semanas a falta de pretemporada, Valencia dejó en claro que no se replantea una vuelta a la Tri y hoy el foco lo tiene ciento por ciento en el Xeneize.

La Ecuador de Gallardo volvió a caer por penales en esta Fecha FIFA

Marcelo Gallardo debutó como entrenador de Ecuador en esta fecha FIFA: dirigió ante Corea del Sur, Japón y Panamá en su gira asiática. El exentrenador de River comenzó de mala manera su ciclo: perdió sus primeros tres partidos. En su primer encuentro, Ecuador cayó 3 a 0 ante Corea del Sur y luego encadenó dos empates que finalizaron en la derrota por penales ante los nipones y los centroamericanos, empatando 1 a 1 en los 90 minutos.

Panamá abrió el marcador con un gol de Josué Vergara a los 38 minutos. En el entretiempo, el Muñeco metió mano en el equipo y llevó a cabo cinco cambios para la segunda parte. A los 58, Juan Riquelme Angulo empató el partido que finalizó con la tanda de penales. El propio Angulo fue el que erró el último tiro en la serie y decantó la victoria de Panamá.

En el plantel de Gallardo estaba William Pacho, defensor central del PSG que ingresó desde el banco de suplentes. Además, se destacó la ausencia de Piero Hincapié, lateral del Arsenal, y Moisés Caicedo, dos de sus principales figuras. Por el lado del fútbol argentino, Huracán tuvo dos representantes: Jordy Caicedo fue titular y jugó un tiempo, y Hernán Galíndez se quedó en el banco de suplentes.