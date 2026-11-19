El Xeneize podrá disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con la presencia de sus futbolistas más importantes.

Boca ya se encuentra en Barranquilla para disputar el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro , y el Vasco Arruabarrena recibió la buena noticia de que podrá contar con el mediocampo titular, ya que Milton Delgado solo sufrió un pequeño esguince de rodilla y estará desde el arranque ante el club brasilero.

"Mi lesión no fue mucho, hoy voy a entrenar bien para prepararme. Me siento mejor, me asusté un poco, pero hablé con el doctor y estoy bien para la final", aseguró Delgado en diálogo con Equipo F y llevó tranquilidad sobre su lesión. La alarma se había encendido porque el volante no había completado el entrenamiento del martes, pero los estudios solo revelaron un pequeño esguince que no lo dejará fuera del encuentro. Una situación similar vivió el Xeneize con Santiago Ascacibar en la previa de la semifinal de Copa Argentina.

Sobre el encuentro contra Mineiro, Delgado se mostró confiado pero precavido: "Es un partido aparte, no importa que si ellos vienen perdiendo o nosotros ganando, ellos vendrán con todo, es una final y se juega con otras cosas. Hay que hacer nuestro juego y lo que nos trajo hasta acá".

"ME SIENTO BIEN PARA JUGAR LA FINAL" Milton Delgado analizó lo que será la final de la Sudamericana y expresó su sueño por jugar en la Selección Argentina.



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El once de Boca que planea Arruabarrena

Con la tranquilidad de la presencia de Delgado, la mitad de la cancha de Boca será la misma que en los últimos partidos importantes: Leandro Paredes como el dueño de la pelota con el juvenil haciendo el despliegue físico y Ascacibar aportando llegada al área rival.

En cuanto al arco y a la defensa, el Vasco también mantendrá la base, con Álvaro Montero bajo los tres palos, Leandro Lozano por derecha, Lautaro Di Lollo y Jagger Herrera como zaga central y Lautaro Blanco, que estuvo trabajando diferenciado para bajar las cargas, por el lateral izquierdo.

En ataque las dos fijas que mantendrá Arruabarrena son Sebastián Villa, que viene de jugar grandes partidos ante Defensa y Justicia y Banfield, y Miguel Ángel Merentiel, el goleador del equipo.

La duda persiste en el lado izquierdo de la delantera: el puesto venía siendo ocupado por Alan Velasco, pero la recuperación récord de Tomás Aranda de una fractura de peroné abrió la duda sobre su posible titularidad. El costado físico podría hacer que el ex Independiente gane la pulseada, ya que el diez solo disputo minutos en los últimos dos partidos tras un parate de meses por su lesión.

"HOY EL TITULAR ES TOMÁS ARANDA"



"En la cabeza del entrenador de Boca, a esta hora, Aranda es el elegido para jugar la final ante Atlético Mineiro".



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El plan de Boca contra las altas temperaturas

Ya instalado en la concentración en el Hotel Estelar Alto Prado, que funcionará como base del plantel durante toda su estadía, el cuerpo técnico diagramó una preparación que tendrá especial atención en las condiciones climáticas que se esperan para el encuentro decisivo.

De hecho, el propio Arruabarrena reveló que es una cuestión que internamente tienen en consideración ni bien pisó suelo colombiano en la noche del miércoles: "Ya veremos el tema del calor y humedad, pero es una final y las finales hay que saber jugarlas".

RODOLFO ARRUABARRENA en la llegada de #Boca en Barranquilla:



"Ya llegamos acá, ahora preparar el partido para decir PRESENTE el sábado. Ya veremos el tema del calor y humedad, pero es una final y las finales HAY QUE SABERLAS JUGAR.



Atlético Mineiro llegó a la final por sus… — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 19, 2026

Boca entrenará en el mismo horario que se realizará la final (19:30 de Argentina), con la intención es que los jugadores se familiaricen con las temperaturas y el contexto en el que deberán afrontar en el partido con Mineiro.