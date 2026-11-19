En la previa de la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, representantes de la Confederación Sudamericana realizaron controles.

Boca recibió una visita particular en Barranquilla , donde se encuentra concentrado para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. En medio de la preparación para el partido decisivo, la CONMEBOL realizó un control antidoping a todos los integrantes del plantel profesional , como parte de los procedimientos de fiscalización que lleva adelante habitualmente en sus competencias.

La revisión se produjo durante la estadía del equipo argentino en Colombia y sorprendió por el momento elegido, aunque no se trata de una situación extraordinaria. El organismo sudamericano tiene entre sus facultades la posibilidad de realizar controles tanto durante las competencias como fuera de ellas, sin necesidad de comunicar previamente cuándo se llevarán adelante.

En este caso, la totalidad de los futbolistas de Boca quedó a disposición de los representantes encargados de efectuar los estudios. La medida forma parte de los mecanismos de prevención y control que establece la entidad para garantizar la transparencia deportiva en sus torneos.

No es la primera vez que el Xeneize atraviesa una situación de estas características en el último tiempo. En junio de 2025, cuando se preparaba para viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, la FIFA también envió una delegación médica a Boca Predio para realizar controles antidopaje sorpresivos. En aquella oportunidad, sin embargo, los exámenes alcanzaron solamente a un grupo de futbolistas seleccionados mediante un sorteo.

La diferencia con el procedimiento realizado ahora en Barranquilla es que, según trascendió, el control comprendió a todos los jugadores de la delegación profesional.

Un procedimiento habitual de la CONMEBOL

Los controles antidopaje forman parte de los protocolos establecidos por la Confederación Sudamericana. El reglamento contempla la posibilidad de realizar pruebas dentro y fuera de competencia, mediante análisis de orina o sangre, y establece que los jugadores pueden ser notificados sin que exista un aviso previo sobre el momento de la revisión.

De esta manera, la presencia de los encargados de los controles en la concentración de Boca no modifica la planificación deportiva del equipo ni representa una sanción o investigación particular sobre alguno de sus integrantes.

El procedimiento se enmarca en las tareas habituales de fiscalización del fútbol sudamericano y también puede alcanzar a otros equipos que participan de los torneos organizados por la entidad.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa con su preparación en Colombia, a la espera del partido más importante de su calendario. Boca enfrentará a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de volver a conquistar un título internacional.