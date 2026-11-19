Este jueves inicia la actividad en Estados Unidos para empezar a transitar las últimas tres fechas de la máxima categoría. Por dónde se puede ver en Argentina.

La Fórmula 1 volverá a tener acción este fin de semana con lo que será el Gran Premio de Las Vegas , luego de lo ocurrido en Brasil y en medio de una semana donde se confirmó un cambio en la categoría que desde hace tiempo pedían los fanáticos. Entre los pilotos, estará el piloto de Alpine Franco Colapinto, que viene de lograr un puesto 13° en la carrera realizada en suelo brasileño.

Tendrá horarios particulares para esta fecha que empieza a marcar el final de la temporada. Es que lejos de ser horarios cercanos a la tarde, como supo ocurrir en México y Brasil, algunas actividades están programadas para realizarse en la madrugada. A su vez, no será solo ese el cambio sino que empezará a haber actividad desde este jueves.

Práctica libre 1: 21.30hs

Viernes 20 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01.00hs

Prácticas Libres 3: 21.30hs

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00hs

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00hs

Por dónde se puede ver en Argentina

La actividad de la 21ª fecha de la F1 se podrá ver por Fox Sports, y el streaming, en Disney+ Premium.

Fox Sports deja de emitirse en Argentina: qué pasará con Telemétrico, el programa de la Fórmula 1

La televisión deportiva argentina se prepara para un cambio importante. Fox Sports dejará de emitirse en Argentina a partir del 31 de enero de 2027, según informó el periodista Pablo Montagna. La decisión ya fue comunicada a los trabajadores de la señal y abre interrogantes sobre el futuro de los programas que forman parte de su grilla, entre ellos Telemétrico, el ciclo dedicado a la Fórmula 1 que conduce Adrián Puente.

La noticia sorprende especialmente porque el canal había renovado su imagen, programación y estudios de producción en febrero de este año. Bajo la operación de Mediapro, Fox Sports había apostado por una propuesta que combinaba transmisiones deportivas, programas propios y contenidos digitales.

Uno de los espacios que despertó mayor interés entre los fanáticos del automovilismo es Telemétrico. El programa se convirtió en una referencia para el público argentino que sigue la máxima categoría y cuenta con la conducción de Puente, junto a un equipo especializado en el análisis de las carreras, los pilotos y las novedades de la Fórmula 1.

¿Qué pasará con Telemétrico?

El cierre de la señal no implica necesariamente el final del proyecto. El ciclo tiene presencia propia en plataformas digitales, especialmente en YouTube, donde publica análisis, coberturas y contenidos vinculados con cada Gran Premio. Esa estructura abre una posibilidad de continuidad más allá de la pantalla tradicional.

En ese sentido, las declaraciones de Adrián Puente aportaron una señal sobre el futuro del programa y su vínculo con la Fórmula 1.

"Va a haber novedades, los voy a mantener al tanto, pero la Formula 1 por Fox Sports no va a ser... Mi canal de Youtube seguirá siendo nuestro canal de comunicación con más contenido. Es lo que puedo decir en lo inmediato. Hay que dejar pasar un tiempito, pero serán los primeros en enterarse", afirmó.

El cierre de Fox Sports también impactará en la distribución de los derechos deportivos. Durante 2026, la señal transmitió competencias como la Copa Libertadores, la Champions League, la Fórmula 1 y la UFC, entre otras. Sin embargo, todavía no está definido cómo quedará organizada la oferta televisiva para 2027 ni qué señales tendrán a su cargo cada torneo.

El origen del esquema actual se remonta a 2022, cuando Mediapro quedó al frente de la marca Fox Sports en Argentina como parte de las condiciones de desinversión vinculadas a la compra de Fox por parte de Disney. Con el vencimiento de ese acuerdo, se abre una nueva etapa para la televisión deportiva local.

TELEMETRICOS!

Tengo algo para contarles #telemetricof1 pic.twitter.com/36ETUdHULY — TELEMETRICO | Adrian Puente F1 - Oficial - (@TelemetricoF1) November 13, 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 concluirá con una emocionante doble jornada en Medio Oriente tras el paso por Las Vegas. La anteúltima cita será el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail. Finalmente, el campeonato bajará el telón con el Gran Premio de Abu Dhabi, programado del 4 al 6 de diciembre en el trazado de Yas Marina. Ambas sedes fueron ratificadas oficialmente para definir a los campeones de este año.