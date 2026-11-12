Racing Bulls confirmó a los pilotos para la Fórmula 1 2027: cuál es el único lugar vacante

La escudería confirmó cuáles serán los pilotos encargados de manejar los monoplazas. Cómo está la parrilla.

La Fórmula 1 empieza a dejar la temporada 2026. Lo más importante está definido: el campeonato de pilotos quedó en manos del joven italiano Kimi Antonelli (en el GP de México) y el Campeonato de Constructores, de la escudería Mercedes (consagrado en Brasil). Es por eso que cada una de las escuderías empiezan a levantar la mirada para empezar a delinear el futuro de la categoría en 2027.

En medio de un mercado de pases convulsionado y que aún espera por definiciones, en las últimas horas se conoció que Racing Bulls ya eligió a los pilotos que estarán a cargo de los monoplazas para continuar con el buen rendimiento que están mostrando en el cierre de esta temporada.

"Lawblad están confirmados para el ‘27. Liam y Arvid continuarán con el Equipo para la Temporada 2027", confirmó el equipo RB. De esta manera, el segundo equipo de la escudería Red Bull confirma que Liam Lawson y Arvid Linblad, la dupla actual, seguirán una temporada más.

Lo cierto es que ambos están haciendo una gran temporada para ubica al equipo en el quinto puesto del campeonato de constructores, con una lucha directa con Alpine que ahora tomó distancia. RB está sólido, la escudería francesa viene en caída, y cada vez se consolida más en ese lugar.

Lawblad are locked in for ‘27



Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season #F1 #VCARB pic.twitter.com/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 12, 2026

En este cambio de pilotos resta una definición, aunque en las últimas horas se generó revuelo en torno al futuro de Óscar Piastri en McLaren: todavía hay una vacante en Haas, que reemplazó a Esteban Ocon por Rafael Cámara, ya en el pasado GP de Brasil, y aún debe definir si sigue Ollie Bearman o no.

Two more puzzle pieces fall into place



Racing Bulls' 2027 driver line-up is confirmed! #F1 pic.twitter.com/FsWDpjkZru — Formula 1 (@F1) November 12, 2026

Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1

Racing Bulls: Lawson – Lindblad

Lawson – Lindblad Red Bull: Verstappen – Hadjar

Verstappen – Hadjar McLaren: Piastri – Norris

Piastri – Norris Ferrari: Hamilton – Leclerc

Hamilton – Leclerc Alpine: Colapinto – Gasly

– Gasly Mercedes: Antonelli – Russell

Antonelli – Russell Aston Martin: Alonso – Stroll

Alonso – Stroll Williams: Albon – Sainz

Albon – Sainz Audi: Hulkenberg – Bortoleto

Hulkenberg – Bortoleto Cadillac: Bottas – Pérez

Bottas – Pérez Haas: Camara

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: la escudería que se interesó en él

El futuro del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 cobró una relevancia renovada dentro del mercado de pases debido a que una eventual reestructuración en la parrilla, producto de la posible partida del australiano Oscar Piastri de McLaren, abriría un abanico de movimientos estratégicos con el joven como pieza de interés para un retorno a la estructura oficial de Williams.

El respaldo del director James Vowles al argentino permanece intacto, ya que el jefe de equipo de la escudería de Grove resultó clave en la llegada del corredor de Pilar a la categoría reina durante el campeonato de 2024.

La cadena de modificaciones empezaría en McLaren: ante una salida de Piastri, la cúpula directiva a cargo de Zak Brown buscaría fichar al español Carlos Sainz, hoy en Williams junto al tailandés Alex Albon, por lo que la marcha del madrileño dejaría libre un asiento de primera línea en Williams y ubicaría a Colapinto entre los principales candidatos para tomar ese lugar.

Las condiciones del contrato marcan el ritmo de la negociación, ya que Colapinto disputará en 2027 el tercer año del acuerdo de cesión por cinco temporadas pactado con Alpine, escudería donde mantiene su titularidad.

Por esta razón, el regreso a Williams exige la activación de una cláusula de repesca o la conclusión exitosa de un pacto formal entre ambas escuderías para la temporada 2028.

A pesar de tratarse de hipótesis a mediano plazo, la alta estima de Vowles por el talento de Colapinto consolida al piloto albiceleste como la alternativa natural ante cualquier vacante inesperada entre los equipos de punta.