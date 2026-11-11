Polémica en la Fórmula 1: Audi apuntó contra Colapinto por su defensa ante Hülkenberg

La FIA sancionó al alemán con 10 segundos por ganar ventaja fuera de pista, pero desde Audi cuestionaron la maniobra del argentino.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 , aunque esta vez no solamente por su rendimiento en la pista. Una de las maniobras más discutidas del Gran Premio de Brasil tuvo al argentino como principal protagonista y abrió un nuevo frente de debate en el paddock. Audi cuestionó su forma de defender la posición frente a Nico Hülkenberg , pese a que los comisarios de la FIA consideraron que el piloto alemán había cometido una infracción y le aplicaron una sanción de 10 segundos.

La controversia se instaló después de un mano a mano que tuvo varios capítulos en Interlagos. La secuencia se produjo en la vuelta 48, cuando Hülkenberg regresó a la pista después de su segunda detención en boxes y se encontró con el Alpine de Colapinto .

El alemán tenía neumáticos más nuevos, mientras que el argentino llevaba muchas más vueltas con el mismo juego y debía administrar un compuesto muy desgastado.

A pesar de esa diferencia, Franco resistió durante cuatro vueltas. Cerró los espacios, estiró las frenadas y obligó a Hülkenberg a buscar distintas alternativas para concretar el sobrepaso. El momento decisivo llegó en la primera curva, cuando el piloto de Audi intentó superarlo por el exterior, pero terminó utilizando la escapatoria asfaltada para completar la maniobra.

Los comisarios deportivos analizaron lo ocurrido y determinaron que Hülkenberg había abandonado los límites de la pista para obtener una ventaja duradera. Por ese motivo, recibió una penalización de 10 segundos. La decisión se mantuvo y tuvo consecuencias en el resultado final del alemán.

Sin embargo, la interpretación de Audi fue muy diferente. Allan McNish, director de competición de la escudería, salió a defender a su piloto y apuntó directamente contra la trayectoria del argentino. El directivo consideró que Colapinto no había llegado al vértice de la curva y que, por lo tanto, no había dejado el espacio que correspondía.

“Para nosotros, la situación no estaba clara. Normalmente, si estás en cabeza en el vértice de la curva, tienes derecho a mantener tu posición. Pero como la primera curva desemboca en la ‘S’, es muy subjetivo determinar con precisión dónde está el vértice. Y Colapinto nunca llegó al vértice. Estaba muy lejos de él. Ni siquiera se acercó”, sostuvo McNish.

El cuestionamiento no terminó ahí. Según explicó el responsable de Audi, el equipo entendía que Hülkenberg tenía argumentos para reclamar la posición y que el argentino se había abierto en la curva. “Simplemente lo empujó hacia fuera, se saltó el ápice”, afirmó al reconstruir la maniobra.

La FIA sancionó a Hülkenberg y Audi no quedó conforme

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación de McNish sobre por qué Audi no le pidió a Hülkenberg que devolviera la posición inmediatamente después del sobrepaso. El directivo aseguró que no tenían una interpretación clara de lo sucedido y que, cuando pudieron revisar la situación, el alemán ya había conseguido una diferencia de dos segundos.

“Hay que acatar la decisión de la FIA. No hay duda. Pero para nosotros no estaba claro que no fuera la curva de Nico; esa es la mejor forma de expresarlo”, agregó.

La discusión también expuso una cuestión reglamentaria que suele generar controversias en la categoría. Las directrices de conducción de la FIA establecen que un piloto que intenta adelantar por el exterior tiene derecho a espacio si, al llegar al vértice, su eje delantero está por delante del eje delantero del rival. Además, debe mantener el control del auto durante toda la maniobra y completar la curva dentro de los límites de pista.

En este caso, los comisarios entendieron que Hülkenberg no cumplió con esas condiciones y que obtuvo una ventaja al utilizar la escapatoria. La dificultad para identificar con precisión el vértice de la primera curva de Interlagos, que desemboca en la tradicional S de Senna, alimentó las diferentes interpretaciones.

Una defensa que volvió a poner a Colapinto en el centro de la escena

La polémica también tuvo repercusión en otros medios especializados. Car and Driver puso el foco en las zonas grises del reglamento y en la dificultad de establecer criterios completamente uniformes para este tipo de maniobras. La publicación remarcó que no alcanza con lanzarse por el exterior para reclamar espacio: el piloto que intenta adelantar debe demostrar que podía completar la curva sin salirse del trazado.

Desde esa perspectiva, la sanción no se explica solamente por el contacto entre las trayectorias de los dos autos, sino por la forma en que Hülkenberg terminó resolviendo el intento de sobrepaso.

Para Colapinto, la acción también dejó una lectura deportiva: con neumáticos mucho más gastados y ante un rival que llegaba con mejores condiciones para atacar, sostuvo la posición durante varias vueltas. La maniobra terminó con el alemán penalizado y con Audi expresando públicamente su desacuerdo.

a defense masterclass from colapinto on hulkenberg https://t.co/rZWYtyNjbG — manex (@manex_4) November 10, 2026

El argentino finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil y también consiguió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly. Pero su defensa frente a Hülkenberg fue uno de los episodios que más conversación generó después de la carrera.

La discusión está planteada: Audi considera que su piloto no recibió el espacio suficiente; la FIA, en cambio, entendió que el alemán se salió de la pista y obtuvo una ventaja. Mientras tanto, Colapinto quedó otra vez bajo los reflectores de la Fórmula 1 por una maniobra en la que defendió su lugar hasta el límite.