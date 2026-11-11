El nuevo deporte que practica Cristiano Ronaldo tras retirarse de la Selección de Portugal

Hace aproximadamente una semana, el histórico delantero Cristiano Ronaldo anunció que le pone punto final a su carrera en la Selección de Portugal , luego de meses turbulentos donde la relación con el entrenador estaba totalmente degradada . Sin embargo, por el momento su carrera deportiva continúa con su presencia en Arabia Saudita para vestir la camiseta del Al Nassr, alejao por completo de la elite del fútbol.

En medio de esa búsqueda de descanso y ya dando cuentas de que transita la última etapa de su carrera deportiva, se mostró disfrutando de la práctica de un deporte que no es el fútbol. De hecho, casi no tiene similitudes con su actividad profesional con la que batalló en varias oportunidades para ser el mejor del mundo.

El luso aprovechó la doble fecha FIFA para permanecer en Lisboa, Portugal y reunirse con amigos. “Buenos momentos con amigos”, escribió en una foto junto a Edu Aguirre, su periodista amigo, y otra persona con la que mantiene una amistad cercana.

En la misma se lo ve disfrutando de un deporte diferente como lo es el golf, una práctica que se ubica como uno de los mayores pasatiempo que tiene en su vida tras decirle adiós al seleccionado.

Cómo fue la despedida de Cristiano de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección de Portugal. Luego de meses complejos donde se terminó escapando de la concentración de la misma por diferencias con el entrenador Jorge Jesús, quien no le daba un lugar relevante a la hora de armar el equipo, y terminó recibiendo una sanción por este accionar, el histórico delantero anunció que cuelga los botines en el combinado nacional de su país.

"A los portugueses. Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, dijo el jugador a través de sus redes sociales, poniéndole punto final a una era que duró 23 años.

Por otra parte, explicó: "No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”. Durante su relato, dejó en claro: "Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.

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Por otra parte, el jugador que disputó 234 partidos, anotó 146 goles y consiguió tres títulos (Eurocopa 2016 y Nations League 2019 y 2025) con el seleccionado, profundizó: "He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”.

Los logros de Cristiano con Portugal