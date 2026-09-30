Enfurecido porque no lo ponen, Cristiano Ronaldo se fue de la concentración de Portugal

El máximo referente de la selección lusitana abandonó el lugar donde está hospedado su equipo en Dinamarca.

Después de un Mundial 2026 bastante pobre, Cristiano Ronaldo decidió seguir jugando en la selección. Sin embargo, eso podría cambiar.

La estadía en Dinamarca terminó antes de tiempo para Cristiano Ronaldo . El delantero abandonó este miércoles el lugar de concentración de la selección y se prepara para regresar a Madrid en su avión privado, luego de una serie de acontecimientos que pusieron en duda su continuidad dentro del equipo nacional.

La salida del capitán se produjo después de las declaraciones de Jorge Jesus , quien había asegurado que la situación con el delantero estaba resuelta y que Cristiano volvería a entrenarse con normalidad en Copenhague .

" Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará ", había explicado el entrenador.

Sin embargo, el escenario cambió pocas horas después. Cristiano abandonó el Parken Stadium en una camioneta negra de la Federación Portuguesa de Fútbol y dejó la concentración cuando todavía quedaban dos compromisos de la UEFA Nations League.

La situación abre interrogantes sobre el futuro del máximo referente de Portugal. Por ahora, no existe una confirmación oficial de que haya tomado la decisión de retirarse de la selección, aunque su salida anticipada alimentó las versiones sobre un posible punto final de su ciclo internacional.

Todo comenzó en Oslo

El conflicto tuvo su origen en el partido que Portugal le ganó 2-1 a Noruega. Cristiano Ronaldo comenzó aquel encuentro en el banco de suplentes y Jorge Jesus optó por colocar desde el inicio a João Félix y Gonçalo Ramos.

La decisión terminó funcionando en lo futbolístico: ambos delanteros marcaron y Portugal consiguió una victoria importante. Pero el episodio generó malestar alrededor del capitán.

Después de un Mundial 2026 bastante pobre, Cristiano Ronaldo decidió seguir jugando en la selección. Sin embargo, eso podría cambiar.

Cristiano permaneció en el banco durante todo el partido, más allá de haber realizado movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo. No ingresó y, después del encuentro, se dirigió directamente al vestuario.

Al día siguiente tampoco participó del entrenamiento junto al resto de los suplentes. Jorge Jesus intentó quitarle dramatismo a la situación y explicó que se trataba de una conducta habitual del delantero.

Pero el episodio tomó otra dimensión cuando Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, modificó sus planes de viaje y se trasladó hasta Copenhague para reunirse con Cristiano y Jesús.

El DT marcó los límites

El entrenador, además, dejó claro que su intención era mantener el control de las decisiones futbolísticas, incluso cuando se tratara de una figura de la dimensión de Cristiano.

"Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie", afirmó Jorge Jesus.

Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



"Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



"En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026

Según había explicado el propio técnico, también mantuvo una conversación con Cristiano durante la noche del martes y entendía que el conflicto había quedado solucionado antes de la cena.

El plan, al menos según las declaraciones del entrenador, era que el delantero se entrenara con normalidad y quedara a disposición para el próximo compromiso.

Finalmente ocurrió lo contrario.

Una salida que genera dudas

La partida de Cristiano se produjo en medio de un parón internacional que todavía no había terminado. Portugal tenía por delante otros dos partidos y el delantero era una de las principales figuras de un plantel que busca seguir avanzando en la Nations League.

Ahora, su salida anticipada instala una pregunta inevitable: ¿qué lugar tendrá Cristiano Ronaldo en la selección a partir de este episodio?

A sus 41 años, el portugués atraviesa una etapa diferente de su carrera, aunque continúa siendo el gran referente histórico de su país. Una eventual despedida de la selección sería el cierre de una trayectoria internacional extraordinaria, pero por el momento no existe confirmación de que este episodio represente su adiós definitivo.

Lo concreto es que la relación entre el capitán y el nuevo entrenador quedó expuesta a una tensión que nadie esperaba encontrar en medio de una concentración que, hasta hace pocos días, parecía transcurrir con normalidad.