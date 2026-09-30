Cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030: el cambio en los cupos

Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar pero competirán igual en el certamen.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 tendrán una particularidad inédita. Por primera vez, tres selecciones de la región comenzarán el camino hacia una Copa del Mundo sabiendo que ya tienen garantizada su presencia en el torneo.

Argentina, Uruguay y Paraguay fueron elegidos para recibir los partidos inaugurales del Mundial del centenario y, por ese motivo, tienen asegurada su clasificación. Sin embargo, los tres seleccionados igualmente formarían parte del proceso eliminatorio que organiza la Conmebol.

La participación de los tres anfitriones permitirá que mantengan competencia oficial durante el camino al Mundial. Sus partidos, sin embargo, no pondrán en juego una plaza mundialista para ellos .

¿Cuántos cupos habrá?

Con el formato de 48 selecciones que se implementó para 2026, Sudamérica cuenta con seis plazas directas y una para el repechaje intercontinental. Para 2030, esas plazas se mantienen, pero tres ya estarán ocupadas por Argentina, Uruguay y Paraguay.

De esta manera, las otras siete selecciones de la Conmebol —Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— competirían por los lugares que quedan disponibles.

En concreto, serían tres clasificaciones directas y un cupo para el repechaje los que quedarían en disputa entre esos siete equipos, según la información difundida recientemente sobre el formato.

Un formato similar al de las últimas Eliminatorias

La intención es conservar la estructura que Sudamérica utilizó para el Mundial 2026: un torneo de todos contra todos, con 18 fechas: nueve partidos para cada selección como local y nueve como visitante.

La previsión de la Conmebol es que el proceso rumbo a 2030 comience en el segundo semestre de 2027.

El calendario definitivo todavía debe quedar establecido, por lo que resta conocer cómo se distribuirán exactamente las fechas y cómo se resolverá el fixture con la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán igual

Uno de los puntos particulares será justamente la presencia de los tres equipos que ya estarán clasificados.

Según la información difundida por DSports, Argentina, Uruguay y Paraguay disputarán las Eliminatorias completas, aunque sus resultados no estarán vinculados a la obtención de una plaza mundialista. La idea es que las tres selecciones tengan competencia durante los años previos a la Copa del Mundo.

Para los otros siete países, en cambio, cada partido sí tendrá incidencia directa en la carrera hacia 2030.

Así, las próximas Eliminatorias tendrán una configuración diferente a todas las anteriores: diez selecciones participando del proceso, tres ya clasificadas y siete buscando los cuatro lugares restantes —tres directos y uno de repechaje—.

El Mundial 2030, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, contará además con los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, en una edición que marcará los 100 años de la primera Copa del Mundo.