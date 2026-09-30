Remeras con la cara de Verón, banderas británicas y ataúdes: las burlas de los jugadores de Central

Tres días después de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional , Rosario Central trasladó el festejo a las calles de Rosario y celebró el título junto a una multitud de hinchas. Sin embargo, la jornada también tuvo algunos episodios de tensión, tanto por las cargadas hacia Estudiantes de La Plata y Juan Sebastián Verón como por enfrentamientos registrados entre hinchas de Central y Newell's.

El plantel dirigido por Jorge Almirón recorrió la ciudad a bordo de un micro descapotable hasta llegar al Monumento Nacional a la Bandera , donde miles de simpatizantes esperaron a los campeones. Entre cánticos, banderas y pirotecnia, los jugadores exhibieron el trofeo que habían conseguido el sábado tras vencer 3-1 a Estudiantes en Santiago del Estero.

Durante el recorrido hacia el Monumento también se registraron incidentes entre simpatizantes de Rosario Central y Newell's en las inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia. La situación requirió la intervención de la Policía, que utilizó postas de goma para dispersar a los grupos involucrados. Luego, los festejos del Canalla continuaron en otros sectores de la ciudad.

Uno de los futbolistas que llamó la atención durante la celebración fue Gastón Ávila, quien lució una remera que tenía la bandera británica y el rostro de Juan Sebastián Verón.

Por su diseño y la referencia directa al dirigente de Estudiantes, todo indica que se trató de una prenda confeccionada especialmente para los festejos.

Una de las imágenes que rápidamente se viralizó fue la de un ataúd de cartón de color rojo con la imagen y el nombre de Juan Sebastián Verón. En uno de sus lados podía leerse una referencia a Estudiantes y las siglas "QEPD", mientras que también apareció la inscripción "porteño llorón". Algunos futbolistas fueron quienes exhibieron el objeto durante la celebración.

Las cargadas no se limitaron a esas escenas. Durante el recorrido, los jugadores acompañaron distintos cánticos contra Estudiantes, mientras que también hubo referencias a la actuación de Verón durante la final. El presidente del Pincha había ingresado al campo de juego durante el partido para increpar al árbitro Darío Herrera, una situación que quedó bajo análisis de la AFA y que podría derivar en una sanción.

El clima entre ambos clubes ya venía cargado desde antes de la definición. Después de lo ocurrido en 2025, cuando Estudiantes protagonizó un episodio que en Rosario fue recordado como un "espaldazo", los futbolistas de Central habían manifestado su bronca en distintas oportunidades. Tras regresar de Santiago del Estero, incluso fueron recibidos en el aeropuerto con cánticos contra el conjunto platense.

Di María, protagonista de la fiesta

Uno de los grandes protagonistas de la celebración fue Ángel Di María, autor de los dos primeros goles de Rosario Central en la final. El delantero encabezó buena parte de los festejos arriba del micro, levantó el trofeo y cantó junto a los hinchas que acompañaron la caravana.

Con la Supercopa Internacional, Di María consiguió su segundo título desde su regreso al fútbol argentino y volvió a ser una de las figuras de una consagración del Canalla. "Todos me quieren retirar, pero no va a pasar. Lo digo siempre, no me quiero retirar. Quería volver al fútbol argentino. Quiero seguir ganando cosas, ser campeón", había expresado semanas atrás.

La celebración también dejó otros episodios particulares, como la aparición de una muñeca inflable con los colores de Newell's, clásico rival de Central, y distintos objetos utilizados por los hinchas durante el recorrido.

En medio de las repercusiones, Rosario Central agradeció públicamente a la Municipalidad de Rosario y a las fuerzas de seguridad de la provincia y de la Nación por el operativo desplegado durante los festejos.